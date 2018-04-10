Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

Мерзнем по СанПиН

«Батареи в квартире чуть теплые, я пишу жалобу. Приходят, измеряют воздух – +19° С, а батареи никого не волнуют. Как быть? Я же деньги плачу за отопление хорошее», – недоумевает Галина на сайте Lawsexp.

«Вот и у нас так же: в одной комнате батарея еле теплая, в квартире +18° С. Нам говорят: «Норма». Соседи на нижних этажах с отрытыми окнами, а мы с обогревателем. Управляющая компания только разводит руками», – добавляет Марина.

До перестройки тепло за потребителя ресурсоснабжающим организациям в значительной степени оплачивало государство, жильцы вносили минимальную плату. Сегодня государство заняло функцию внешнего регулятора. Появился новый участник централизованного теплоснабжения – управляющие компании, а финансирует теплоснабжение уже только потребитель. За тепло сейчас ответственны сразу две структуры: ресурсоснабжающие организации (в Петербурге – АО «Теплосеть», ГУП «ТЭК») и управляющие организации (УК, ЖКС, ТСЖ, ЖСК).

Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха за окном ниже +8 C. Заканчивают подавать тепло в батареи при среднесуточной температуре на улице выше +8 C в течение пяти суток подряд. Издает распоряжения о начале и конце отопительного сезона комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Для различных помещений в жилом доме, согласно требованиям СанПиН, установлены как оптимальные, так и допустимые нормы температуры воздуха:

Если температура ниже или выше этих норм, необходимо сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Чтобы верно измерить температуру в комнате, возьмите на заметку: делать это нужно в центре помещения – минимум в полуметре от стен и батарей и на высоте одного метра от пола.

С проверкой к вам, согласно постановлению правительства № 354, должны прибыть не позднее двух часов с момента получения жалобы. Если с вами, конечно, не согласовано другое время. После проверки составляется акт по нарушениям, либо о том, что их нет, в двух экземплярах. Управляющая компания должна устранить нарушения максимум в течение семи дней. Если УК за это время не привела температуру в норму, нужно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.

Откуда взялась норма именно в 18 градусов, ни в одном ответственном ведомстве «Санкт-Петербург.ру» объяснить не смогли. Для многих из нас такая температура в квартире покажется некомфортной, и на помощь придут обогреватели. А к счету за отопление прибавится значительная сумма за электроэнергию – дополнительное отопление. Плюс дискомфорт: в самые холодные дни от возросшего энергопотребления в домах «вылетают пробки».

Фото: samara.kp.ru

Чтобы этого избежать, можно заставить управляющую компанию измерить не температуру воздуха в нагретой вами комнате, а температуру воды, или правильно – теплоносителя, в батарее.

Теплоснабжающая организация должна регулировать температуру воды, подаваемой в систему отопления, в зависимости от температуры воздуха на улице и в соответствии с утвержденным графиком. График разрабатывается определенной котельной и для определенного дома. Общие правила, согласно СанПиН: поступающая в дом вода не должна быть ниже 60°C и не выше 75°С.

Если температура воздуха резко меняется, то у теплоснабжающей организации, согласно законодательству, есть три дня на то, чтобы подстроиться под температурный график. Чтобы не было «перетопа» во время резкой смены температуры и люди не переплачивали, управляющая компания может разбавить поданную горячую воду по заявке жителей. Когда ресурсоснабжающая компания перестроится и будет «топить» согласно температурному графику, сантехники вновь отрегулируют оборудование.

Жаловаться на «перетопы» и «недотопы» нужно в первую очередь в управляющую компанию, а не в ресурсоснабжающую организацию. Жильцы заключали договор о поставке тепла именно с УК. Она получает и плату за коммунальные услуги, поэтому ответственна за все, что происходит в доме: за распределение тепла, за подачу коммунальной услуги должного качества и количества. Управляющая компания должна отреагировать на жалобы жильцов и самостоятельно отрегулировать температуру, либо установить, не нарушил ли график теплоснабженец. Для этого она замеряет температуру воды на входе в дом. За холодные не по графику батареи жильцы могут требовать с УК перерасчет согласно статье 29 закона «О защите прав потребителей».

«Если управляющая компания не хочет разобраться, по чьей вине холод или жара, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку. Она при обнаружении нарушений выдает предписание – устранить недостаток, и если оно не исполняется, то уже можно подавать иск в суд», – пояснил адвокат «Правовед.ру» Сергей Нестеров.

Юрист «Правовед.ру» Дмитрий Квон привел пример из судебной практики, в котором суд признал виновной теплоснабжающую организацию – «Воронежтеплосеть». Подтвердилось, что температура подачи отопления в дом не соответствует СНиП. Ситуацию в Воронеже, когда теплоснабжающая организация не соблюдала температурный режим, можно использовать как прецедент.

Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

Можно ли управлять теплом с айфона?

«Многое зависит от сотрудников управляющей компании. Ими могут быть неправильно подобраны характеристики отопительной системы дома, и в результате в одном доме может быть очень жарко, а в другом – холодно. Также они должны уметь грамотно обслуживать оборудование», – пояснил «Санкт-Петербург.ру» председатель ТСЖ «Малая Балканская, 46» Борис Зверев, уже около 20 лет занимающийся коммунальным хозяйством.

Управляющая компания должна периодически делать промывку труб, стояков и батарей, потому что в них образуются накипь и окаменелости. Они мешают проводить тепло в дом: один миллиметр накипи внутри батареи снижает прогрев комнаты на 15-20%. А со временем такой налет может привести к коррозии и протечке батареи.

«Промывку надо делать по стоякам в квартирах, а не одновременно по всему дому, как зачастую делают наши обслуживающие организации. По опыту могу сказать, что сначала из трубы идет жижа, а потом уже чистая вода», – заметил Борис Зверев. Он убежден, что, если бы обслуживающие организации делали все как положено, проблем было бы намного меньше.

Можно самостоятельно проверить, нормально ли греет батарея. Для этого ее надо потрогать по диагонали: если у батареи холодный нижний угол, по которому уходит вода, то радиатор забит. Самому делать промывку не стоит – для этого нужно вызвать обслуживающую ваш дом управляющую компанию. Сантехник сделает не только промывку, но, если необходимо, настройку и балансировку. Один стояк может греться хорошо, а другой может быть совсем холодным. Чтобы это исправить ставят шайбы, которые уменьшают отверстие или, наоборот, стараются сделать отверстие больше.

Периодичность чистки и срок действия батареи зависит от качества поступающей в дом воды. За ее состав отвечает теплоснабжающая организация, которая при приготовлении жидкости должна соблюдать определенные нормативы – по содержанию примесей, уровню жесткости и другим показателям.

В новых домах появились системы автономного отопления жилых комплексов и даже системы обогрева отдельных квартир. Это дает возможность настроить подачу тепла в зависимости от личных пожеланий жильцов, а не пресловутых «+18». Главный минус большинства таких котельных: работают они за счет электроэнергии, и, если произойдет «блэкаут» – отключится электричество, жители дома останутся не только без света, но и без тепла.

В Петербурге в 1980-х годах советский ученый Николай Цымаховский изобрел специальный насос – водоструйный элеватор, который не требует использования электроэнергии для того, чтобы распределять теплоноситель – горячую воду – по всему дому. Водоструйный элеватор отвечает за создание давления внутри отопительной системы и за установку нужной температуры воды. Сейчас он используется почти во всех домах.

Фото: vseproteplo.ru

В наше время уже петербургские инженеры придумали «апгрейд» этой системы. Авторы усовершенствованной разработки – системы погодного регулирования «СЭТ» – Евгений Хачатуров и Александр Давыдов. Первый с 2010 по 2012 года возглавлял крупнейшее в городе предприятие по обеспечению города тепловой энергией – ОАО «Теплосеть СПб», но ушел с должности руководителя по собственному желанию.

В 2015 году ученые запатентовали свое изобретение и теперь плотно сотрудничают в рамках государственных контрактов с фондом капитального ремонта и жилищным комитетом. В прошлом году к тестированию новой технологии погодного регулирования приступили уже около 50 домов.

Так что теперь обычный водоструйный элеватор не один раз прогоняет горячую воду по батареям дома, а шесть-восемь раз, пока температура не будет в пределах нормы. Председатель ТСЖ Борис Зверев заметил, что это позволяет экономить на оплате отопления до 18-20%, не снижая температуру подачи тепла.

Фото: gilkom-complex.ru

Для регулировки подачи тепла этой системы создано программное управление. «Я могу с айфона посмотреть все параметры, графики, если жильцам будет холодно, повышаю температуру», – поделился с «Санкт-Петербург.ру» председатель ТСЖ «Малая Балканская, 46» Борис Зверев.

«Система погодного регулирования «СЭТ» отработала у нас уже три сезона, и траты окупились, – похвастался председатель ТСЖ. – Конечно, вся система отопления должна быть в знающих руках. Ведь для создания тепла в доме необходимо обработать еще и все швы, утеплить кровлю, окна, подвал».