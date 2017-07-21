Как Петербург избавляется от статуса «коммунальной столицы»

Специальная программа по расселению коммуналок действует в Петербурге почти десять лет, и уже можно проследить за динамикой и темпами ее реализации. Перед тем, как она вступила в действие, общее количество коммунальных квартир в городе составляло – 116 647. Сейчас расселено порядка 40 тыс. коммуналок, остается в Петербурге 76 658 коммунальных квартир. В них проживают 245 тыс. семей, из них состоят на учете по улучшению жилищных условий 87 тыс.

За первое полугодие этого года было расселено примерно 1 876 коммунальных квартир, в которых проживало пять тыс. семей. «Если сравнивать итоги работы этого года и прошлого, то, в принципе, они аналогичные, – отметила заместитель председателя Жилищного комитета Марина Орлова на пресс-конференции, посвященной итогам работы целевой программы, – и по количеству коммунальных квартир, которые расселялись и по количеству семей, которые получили социальные выплаты».

Несмотря на внушительные цифры, за десять лет реализации программы не удалось расселить и половину коммуналок. «Когда принимался закон «О целевой программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", практики по его исполнению еще не было ни в одном регионе. Не было глубокого исследования и понимания, кто и как проживает в коммуналках и какие обязательства есть перед людьми у города, – объяснила Орлова. – В закон постоянно вносятся изменения, потому что мы идем по неизвестному пути и пытаемся урегулировать моменты, которые где-то мешают и не позволяют людям выехать из коммуналок».

В коммуналках сегодня проживают и те, кто не признан нуждающимся в улучшении жилищных условий или не признан малоимущим. Есть и такие, кто имеют другое жилье в городе, а комнату в коммуналке им просто удобно сдавать.

Трудности реализации программы расселения

Согласно программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» гророжане могут воспользоваться специальными социальными выплатами для приобретения и строительства жилья, а также приобрести свободные жилые помещения, в том числе и последнюю свободную комнату с пониженным коэффициентом к рыночной стоимости и с рассрочкой платежа на пять лет.

Жилищный комитет реализует программу разными способами. В том числе он привлекает к расселению коммунальных квартир средства инвесторов, предоставляет гражданам первоочередное право на участие в других действующих программах Петербурга и стремится перераспределить жилье государственного жилищного фонда города так, чтобы в бывшей коммунальной квартире жила одна семья.

Сейчас Жилищный комитет видит также свою задачу в том, чтобы решение выселиться из коммунальной квартиры одной семьи не зависело от нежелания или невозможности выселиться из этой коммуналки другой.

«Согласно законодательству, только тогда человек может воспользоваться механизмами программы, когда будут согласны на расселение все проживающие в коммунальной квартире. В прошлом году мы вынесли на обсуждение правительства и законодательного собрания предложение уйти от основной конечной цели – расселения именно всей коммунальной квартиры, – пояснила Марина Орлова. – Мы предложили предоставлять социальную выплату любому, кто состоит на учете в улучшении жилищных условий, живет в коммунальной квартире и желает сам улучшить свои жилищные условия с нашей помощью, но не может никак договориться с соседями или они вовсе не являются городскими очередниками».

Социальные выплаты

За время существования программы из бюджета города выделено 18 млрд 756 млн для предоставления социальных выплат. Это помогло более 25 тыс. городских очередников переехать в отдельные квартиры

Реализация социальных выплат для приобретения или строительства жилья осуществляется в соответствии со списком, который утверждается Жилищным комитетом: на 2017 год в список вошли 3 592 семьи. Размер социальной выплаты за первое полугодие 2017 года составлял 436 687, 20 рублей на человека в составе семьи, а для одиноко проживающих граждан – 800 593, 20 рублей. По итогам реализации программы за первое полугодие этого года предоставлены социальные выплаты для приобретения и строительства жилья примерно 2 441 семье на сумму 2 млрд 409 млн

640 млн рублей, а до конца года планируется предоставить социальные выплаты на сумму 3 млрд 100 млн рублей.

Все финансовые операции по реализации социальных выплат осуществляются не уполномоченным банком, а подведомственным Жилищному комитету ГБУ «Горжилобмен». Именно «Горжилобмен» является оператором программы.

«Горжилобмен» помогает выяснить, является ли человек очередником, оценить его возможности, выяснить, в какой из жилищных программ он может участвовать. Сотрудники учреждения проводят весь технологический процесс: начиная с учета заявлений и консультаций по программе до решения вопроса о приобретении квартир с использованием социальных выплат, средств материнского капитала, ипотеки и так далее. Также они помогают подобрать наиболее приемлемые варианты приобретения жилья, координируя тем самым работу инвесторов и людей, получивших социальные выплаты.

Расселение коммунальных квартир – это лишь одна программа по улучшению жилищных условий. В целом ежегодно на все жилищные программы выделяется около десяти миллиардов рублей. Кроме того, выделяются средства для закупки жилья – четыре млрд рублей. «Наш профессиональный опыт и оптимизация работы позволят нам сократить срок реализации социальных выплат для граждан, обратившихся в учреждение, до семи месяцев. В среднем же по городу это составляет девять месяцев, – уверил директор «Горжилобмена» Сергей Филимонов. – Ежедневно нашими силами в день расселяется примерно две коммунальной квартиры».

«Одномоментно решить проблему с жильем невозможно. Меняется рынок, экономические возможности, условия и темпы строительства, экономическая ситуация, возможности самой семьи выехать. Предоставить всем бесплатное жилье невозможно, – заметила первый заместитель председателя Жилищного комитета Марина Орлова. – Его получают только те граждане, которые определены законодательством: хронически больные люди, дети-сироты, ветераны ВОВ, частично многодетные семьи и те, кто переезжают из аварийного жилья. Все остальные получают содействие от Петербурга. Наша цель – оказать содействие очереднику, выработать комплекс мероприятий, которые позволят решить эту проблему».

Сегодня на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно информации Жилищного комитета, состоит 145 000 семей. Каждый год очередь пополняется, и существует примерно такой баланс: 15 тыс. семей снимается с учета и около пяти-шести тысячи семей ставится на учет.

Фотографии к тексту: Фотопроект Петра Прайса «Петербургские коммуналки»