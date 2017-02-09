На вкус и цвет: бесплатные кружки и секции для молодежи

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота», – знаменитой героине стихов Агнии Барто Лидочке было трудно остановиться на чем-то одном в своих увлечениях. Этому стихотворению уже более полувека, но оно по-прежнему актуально - у современных подростков есть множество возможностей для самореализации в самых разных направлениях на бесплатной основе в многочисленных городских творческих студиях, спортивных секциях, кружках.

Подростково-молодежные клубы – отнюдь не пережиток прошлого, они существуют и сегодня, привлекая внимание большого количества ребят и «преграждая» им путь к подозрительным уличным компаниям и сомнительным заведениям. Такие клубы рассредоточены по всему району, поэтому и находятся в шаговой доступности для ребят. Например, в Невском районе их более 30. Подростково-молодежные клубы открываются и в новых кварталах. Там дети, подростки школьного возраста и молодежь до 30 лет могут после школы заняться делом по душе и развить в себе таланты в разных творческих и спортивных направлениях.

Каждый подростково-молодежный клуб имеет свое название, руководителя, свой набор секций, кружков, студий и любительских объединений. Также можно посещать места свободного общения, чтобы просто пообщаться и заодно поиграть в бильярд, настольный теннис и в другие настольные и компьютерные игры. В клубах протекает своя насыщенная жизнь: ребята вместе отмечают праздники, участвуют в мероприятиях, конкурсах и полезных мастер-классах.

В подростково-молодежных клубах развернута деятельность по самым разным направлениям: художественное, музыкальное, спортивное, театральное, хореографическое, патриотическое, туристическое. В основном, все кружки бесплатные, а сами занятия проходят в оборудованных кабинетах, малых группах. Подростково-молодежные клубы начинают работу в 16:00 и открыты до 21 часа.

Если в школе ребята получают знания, то в клубе они проводят с пользой свое свободное время, а некоторые из них могут встать на первую ступень на пути к будущей профессии. Например, семиклассница Варвара Артемьева пришла в Молодежный медиацентр «Полярник» осенью прошлого года, когда задумалась о выборе будущей профессии. Она решила попробовать себя в качестве журналиста. «Мне очень нравится заниматься журналистикой. Я нашла здесь много новых друзей. А, благодаря своему новому увлечению, мне стало легче выражать свои мысли, в том числе писать сочинения и изложения в школе. Возможно, в дальнейшем я свяжу свою жизнь именно с этой профессией», - призналась Варвара.

Фото: Елена Игнатьева

Спортивное направление представлено секциями каратэ, тайского бокса, айкидо, самбо, бокса, дзюдо, футбола, рукопашного боя и другими. Также во многих районах проводятся занятия по стрельбе из пневматического оружия.

Среди руководителей секций заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры России, члены российских творческих союзов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, кандидаты наук, почетные работники сферы молодежной политики и образования России. Например, в подростково-молодежном клубе «Искатели» Невского района секцией настольного тенниса руководит заслуженный тренер и мастер спорта России, награжденный нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» Александр Куниченко. А в клубе «Горизонт» студию изобразительного искусства возглавляет член союза художников Михаил Жерносек.

Периодически по каждому виду спорта проводятся районные соревнования, всероссийские турниры, по итогам которых победители и участники награждаются кубками, призами, грамотами и сладкими подарками.

Многие ребята занимаются в спортивных секциях для самих себя, не планируя где-либо выступать. Они хотят стать храбрее, сильнее, выносливее. Но некоторые из них полностью отдаются спорту, достигают больших успехов и занимают призовые места в соревнованиях. Например, воспитанник подростково-молодежного клуба «Мечта» Невского района 16-летний Марат Баймурзаев, тренирующийся в секции тайского бокса, успешно защитил честь региона на Всероссийском турнире «Кубок Содружества» в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года. Марат смог завоевать первенство среди сильнейших бойцов, которые приехали из разных уголков России.

Молодой боец часто становится победителем во многих Всероссийских турнирах. Он занимается тайским боксом только три года, а уже объехал почти всю России. Его тренер, Руслан Орешин, поделился с «Санкт-Петербург.ру» секретом подготовки будущих чемпионов: «Упорный труд и хорошее взаимопонимание тренера и спортсмена – главный секрет успеха. Ведь одно дело передавать знания и умения, а другое дело способность усвоить их и иметь упорство в оттачивании мастерства. Для занятий тайским боксом, конечно, нужен характер и сила воли. Это жесткий вид спорта. Важно научиться держать удар, конкурировать и побеждать – эти непростые навыки и приобретают ребята на занятиях».

Фото: Кирилл Сазыкин

В клубах воспитанники раскрывают свой творческий потенциал, участвуя в театральных постановках, занятиях в вокальных студиях, различных хореографических коллективах, художественных мастерских и декоративно-прикладного искусства. Вместе с руководителями творческих направлений они готовятся к концертным выступлениям, фестивалям, конкурсам по различным направлениям.

Ребята выступают на праздниках и в своем любимом увлечении стремятся достичь вершин. 16-летний Григорий Золотухин после исполнения акробатического танца на торжественном открытии нового подростково-молодежного клуба в Невском районе с радостью поделился с нами историей увлечения акробатическим рок-н-роллом. «Я очень долго не мог найти спортивное увлечение, которое пришлось бы мне по душе и, отчаявшись, проводил все свое свободное время в социальных сетях и играх. Маме удалось уговорить меня попробовать себя в этом виде спорта, и произошло чудо! Теперь я уже не представляю своей жизни без этого увлечения, - рассказал Григорий. – Но это спорт, и в нем нужно быть сильным. Ведь надо не только самому хорошо двигаться, но и держать на весу партнера». Молодой человек проводит много времени на тренировках: занимается по два часа пять дней в неделю на разных площадках, в том числе в новом зале подростково-молодежного клуба «Юбилейный».

Партнер молодого танцора - двенадцатилетняя Анастасия Чаплинская, уже четыре года занимается акробатическим рок-н-роллом. Свое мастерство она оттачивает сразу в двух подростково-молодежных клубах.

Фото: Елена Игнатьева

Благодаря навыкам, которые ребята приобретают в творческих кружках, у них в разы увеличиваются шансы на поступления в различные творческие вузы. Одна из воспитанниц подростково-молодежного клуба «Звездный» Московского района Арина Борисова смогла поступить в высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве. Уже на третьем курсе она начала кинокарьеру, снявшись в фильме о Великой Отечественной войне «Единичка» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Арина успешно сыграла роль радистки Нади, и теперь молодую актрису приглашают на новые пробы. Приезжая на каникулы в Петербург, она всегда спешит повидать своих наставников и друзей в «Звездном».

Билет на сцену достался талантливой певице Яне Шибиной. В 17 лет она пришла заниматься вокалом в районный Молодежный центр, а сейчас, являясь выпускницей института культуры, профессионально поет и выступает на различных торжественных мероприятиях. В 2015 году в Гала-концерте, который завершал фестиваль самодеятельного творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, она завоевала главную награду в конкурсе.

Поет Яна Шибина. Фото: Елена Игнатьева

Некоторые клубы имеют добровольческую и патриотическую направленность, которая подразумевает участие в социально-значимых акциях, дает возможность раскрыться ребятам в общественной жизни. Это, например, может быть проведение акции «Вижу мир сердцем», посвященной проблемам слепых, или военных памятных мероприятий, а также участие в субботниках и в организации праздничных мероприятий.

Информацию о своих мероприятиях и достижениях подростково-молодежные клубы освещают в местных газетах, собственных изданиях и на сайтах или страничках социальной сети «ВКонтакте». При том, на мероприятиях работают собственные юные корреспонденты, которые занимаются в районных медиацентрах. Там же можно поучаствовать в работе мастерских по журналистике, фотографии, иллюстрации, анимации и дизайну.

Деятельность в клубах идет в ногу со временем. Например, ребята могут вступить в английский разговорный клуб, попробовать себя в тележурналистике, заняться экстремальным туризмом, пауэрлифтингом, флордизайном или провести время, подготавливая светодиодное шоу.

Подростковые клубы появились в Ленинграде еще в конце1960-х годов. Они организовывались при профсоюзах, жилищных конторах, а военно-патриотические объединения были подведомственны ГУВД. В 1990-х годах существование клубов стало под вопросом. Но правительство города все же приняло решение сохранить все эти объединения по месту жительства. Теперь подростково-молодежные клубы (ПМК) работают под руководством государственных бюджетных учреждений – Подростково-молодежных центров, которые входят в структуру отрасли Молодежной политики.

Фото: Елена Игнатьева

Чтобы узнать о кружках и секциях, которые располагаются в вашем районе, можно связаться с подростково-молодежным центром по телефону или ознакомиться с содержанием их сайта.

1. СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с детьми и молодежью»

http://admiralteisky.spb.ru/

СПб, наб. кан. Грибоедова, д. 106

+7(812)310-83-44

2. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Василеостровского района Санкт-Петербурга», http://www.pmcvo.ru/

СПб, Средний пр. д. 65

+7(812)321-83-54, +7(812)321-30-74

3. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Мир» (Выборгский район), http://pmcmir.ru/

СПб, пр. Энгельса, д.147, к.1, лит. «Д»

+7(812)598-80-76, +7(812)417-57-01

4. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский»

http://pmc-kalininsky.spb.ru/

СПб, ул. Руставели, дом 37

+7(812)298-88-76

5. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский»

http://spbgbukirovskiy.ru/

СПб, пр. Народного Ополчения, д. 3

+7(812)376-56-48

6. СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»

http://dmkolpinets.weebly.com/

СПб, Заводской пр., дом 10

+7(812)481-63-48

7. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Ровесник»

https://vk.com/club31314336

СПб, ул. Танкистов, 28А

+7(812)469-63-50

8. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта»

http://www.pmcohta.ru/

СПб, Полюстровский пр. д.3

+7(812)498-84-27

9. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Лигово»

http://www.ligovospb.ru/

СПб, ул. Чекистов, д. 28

+7(812)365-87-05

10. СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодежи»

http://kron-dm.ru/

СПб, г. Кронштадт, ул. Советская, д. 35 А

+7(812)311-22-14, +7(812)435-23-98

11. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Восход»

http://восход75.рф/

СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 286

+7(812)437-23-55, +7(812)434 18 80

12. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Молодость»

СПб, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 57а.

+7(812)596-82-27, +7(812)596-80-01, +7-905-219-89-43

13. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Снайпер»

http://пмц-снайпер.рф/

СПб, г. Зеленогорск, ул. Исполкомская д.5, лит. А

+7(812)433-45-54, +7(812)433-51-52

14. СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский»

http://www.mpc-mosk.com/

СПб, ул. Алтайская, д. 37 +7(812)373-13-22, +7(812)371-37-10, +7(812)373-72-95

15. СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский»

https://vk.com/pc_nevskiy

СПб, ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1.

+7(812)411-92-30, +7(812)411-92-38, +7-921-349-12-12

16. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский»

http://pmc-petrograd.ru/default.aspx?page=kontakty

СПб, Большой пр. Петроградской стороны, д.18, лит. А, пом. 23 Н

+7(812)235-56-36

17. СПб ГБУ « Подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» https://vk.com/club47529560

СПб, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 3/4

+7(812)450-91-38

18. СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос»

http://www.x-age.ru/

СПб, ул. Школьная, д. 5, литера А

+7(812)496-14-93, +7(812)347-71-18

19. СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»

https://vk.com/club82488354

СПб, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 56

+7(812)470-15-28 (102)

20. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Фрунзенский»

https://vk.com/frunzpmdc

СПб, ул. Софийская, 38, к.2

+7(812)411-85-75, +7(812)366-97-47

21. СПб ГБУ «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива»

http://perspektiva-klab.ru/

СПб, ул. Пушкинская д. 2

+7(812)575-67-36, +7(812)575-67-35

22. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Малая академия искусств»

СПб, ул. Марата, д.78

+7(812)273-20-62, +7(812)275-26-89