Теракты по всему миру

Понедельник, и сразу много новостей про теракты в мире. Во-первых, 8 апреля в Стокгольме террорист сел в грузовик и проехал 550 метров прямо по людям на улице, после чего врезался в торговый центр. Четыре человека погибли, десятки пострадали. Аналогичные способы атак уже известны по Ницце и Берлину. В этот раз шведские силовики задержали по подозрению в атаке 39-летнего гражданина Узбекистана. Теперь Швеция намерена усилить контроль на границах, а ряд СМИ сообщает, что в кабине грузовика нашли неразорвавшееся взрывное устройство.

Кроме того, 9 апреля в Египте произошло сразу три теракта: один в городе Танта и два – в Александрии. Погибли 45 человек, около 140 пострадали. Террористы выбрали для атаки Вербное воскресенье и атаковали коптские храмы. Во время атаки на храм в Александрии там находился патриарх Александрийский Феодор II, но он не пострадал. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка «ИГ». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрывы направлены и против христиан, и против мусульман, и попросил египтян объединиться в борьбе с терроризмом. В стране ввели режим чрезвычайного положения.

Ну и еще одно подобное известие. 17-летний россиянин задержан в Норвегии, потому что он подложил «нечто, похожее на взрывное устройство» под мостом через реку Акерсельва в центре города. Правоохранители заметили маневр молодого человека и тут же его задержали, а саперы аккуратно подорвали оставленный им предмет. Сейчас власти Норвегии изучают возможную связь между россиянином и терактом в Стокгольме. Адвокат назвала действия россиянина «мальчишеской шалостью».

Про геополитику: в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе в сирийской провинции Холмс, выпустив 50 крылатых ракет «Томагавк». Весь рунет уже пестрит мемами про эти ракеты, между тем из-за атаки погибли люди, ряд сирийских источников сообщает о гибели гражданских лиц. Надо ли говорить, как эта атака уже обострила международную напряженность

Но давайте о более позитивных новостях. Коллекционер танков из Великобритании Ник Мид купил на аукционе советский Т-54 и обнаружил в его топливном баке пять золотых слитков стоимостью примерно 2,5 млн долларов. Сам танк мужчина купил за 37 тыс. долларов. Это одна из машин, поставленных Ираку СССР, и этот танк участвовал в войне в Персидском заливе в 1990–1991 годах. Хозяин танка на пару с механиком так удивились, что вызвали полицию. «Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию», - заявил Мид. Слитки у мужчины забрали под расписку, а затем власти перевезли их в Лондон. Мид не унывает, считая, что в любом случае у него остался его танк.

В Петербурге стремительно теплеет – обещают по-настоящему весеннюю погоду. Хорошего вам дня, друзья!