В Стокгольме задержан подозреваемый по делу о теракте, сообщает Aftonbladet. Как именно он связан с происшедшим, в полиции рассказать отказались.

По данным издания, мужчина был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте, он якобы признал свое участие в теракте.

Сегодня в центре столицы Швеции неизвестный украл грузовик, разогнался и въехал в людей на тротуаре, а затем - в здание универмага.

По последним данным, четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Теракт был организован ровно в то время, когда люди возвращались домой после укороченной рабочей смены.

В итоге, полиция остановила движение метро и закрыла центральный вокзал Стокгольма, что вызвало хаос в городе.