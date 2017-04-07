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В Стокгольме задержан подозреваемый по делу о теракте

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© Фото: TT News Agency / Reuters

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По последним данным, четыре человека погибли, еще 15 пострадали.

В Стокгольме задержан подозреваемый по делу о теракте, сообщает Aftonbladet. Как именно он связан с происшедшим, в полиции рассказать отказались.

По данным издания, мужчина был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте, он якобы признал свое участие в теракте.

Сегодня в центре столицы Швеции неизвестный украл грузовик, разогнался и въехал в людей на тротуаре, а затем - в здание универмага.

По последним данным, четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Теракт был организован ровно в то время, когда люди возвращались домой после укороченной рабочей смены.

В итоге, полиция остановила движение метро и закрыла центральный вокзал Стокгольма, что вызвало хаос в городе.

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