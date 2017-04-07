В Стокгольме из-за теракта закрыли все станции метрополитена. Об этом сообщает агентство ТТ. Издание Aftonbladet пишет, что на станции метро Fridhemsplan слышна стрельба.
Ранее в центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, погибли минимум три человека, восемь получили ранения. Автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что все указывает на террористическую атаку. "Швеция была атакована", - сказал он. Левен срочно вернулся в Стокгольм.
Полиция ввела режим "предупреждения террористических актов". "Я видел минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.
Svenska Dagbladet передает, что на центральном вокзале Стокгольма объявили об эвакуации, в результате началась паника. Возможно, именно там задержали террориста.
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.
"Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.