В Стокгольме из-за теракта закрыли все станции метрополитена. Об этом сообщает агентство ТТ. Издание Aftonbladet пишет, что на станции метро Fridhemsplan слышна стрельба.

Ранее в центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, погибли минимум три человека, восемь получили ранения. Автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что все указывает на террористическую атаку. "Швеция была атакована", - сказал он. Левен срочно вернулся в Стокгольм.

Полиция ввела режим "предупреждения террористических актов". "Я видел минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Svenska Dagbladet передает, что на центральном вокзале Стокгольма объявили об эвакуации, в результате началась паника. Возможно, именно там задержали террориста.

Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.

"Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.