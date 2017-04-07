В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу

В центре Стокгольма на пешеходной улице Дротнинггатан грузовик врезался в прохожих, пишет "Медуза" со ссылкой на издание Aftonbladet. Представители полиции сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, не уточнив их числа.

По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens. Aftonbladet со ссылкой на несколько источников сообщает, что несколько человек погибли. Полиция рассматривает версию теракта.

За последний год случалось несколько подобных терактов. В январе 2017 года в Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих, четыре человека погибли, еще 15 получили травмы.

В декабре 2016 года в Берлине террорист врезался на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Спустя несколько дней террорист был застрелен в Милане при проверке документов.

В июле 2016 года террорист врезался в толпу людей на набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Преступника застрелили полицейские. Ответственность за теракты взяло на себя запрещенное в РФ "Исламское государство".

Фото: Twitter / @Actu17, @ahkam1432, @DailyMirror