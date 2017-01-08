В Иерусалиме теракт: грузовик влетел в прохожих (ФОТО)

В Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих. Четыре человека погибли, еще 15 получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика застрелен. Полиция считает случившееся терактом. По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Как сообщает The Jerusalem Post, грузовик сбил группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость. На грузовике были израильские номерные знаки.

Агентство Associated Press сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.

19 декабря 2016 года в Берлине террорист врезался на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Спустя несколько дней террорист был застрелен в Милане при проверке документов.

14 июля 2016 года террорист врезался в толпу людей на набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Преступника застрелили полицейские. Ответственность за теракты взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство».

Фото: Twitter / @CodeAud, @IsraelNewsOrg, @MSN_IL, @Merav_Savir