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Британец обнаружил в топливном баке танка пять золотых слитков

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© Фото: shutterstock.com
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    Стоимость 25 кг золота составляет около 2,5 млн долларов.

    Британский коллекционер Ник Мид обнаружил в топливном баке танка Т-54 советского производства, который он приобрел на интернет-аукционе, пять золотых слитков. Стоимость слитков, весом в пять килограммов каждый, составляет два миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 млн долларов).

    Т-54, принадлежавший вооруженным силам Ирака, Мид приобрел на eBay за 30 тыс. фунтов стерлингов (около 37 тыс. долларов США), сообщает «Медуза» со ссылкой на издание The Daily Mail.

    По словам Мида, он подозревал, что в топливном банке танка могут находиться посторонние предметы, предположительно, оружие. В связи с этим, процесс вскрытия бака снимался на видео, чтобы избежать возможных проблем с законом.

    Мид предполагает, что золотые слитки в топливный бак танка спрятали иракские военнослужащие, во время вторжения войск Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году.

    Слитки у коллекционера изъяла полиция для проверки, выдав ему расписку. Получит ли он их назад, пока неизвестно, - права на золото могут заявить власти Кувейта.

    «Даже если мне и не вернут золото, у меня все равно останется мой прекрасный танк», - заявил коллекционер.

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