  • 30 Январь 2017
USD 31.01.2017 60.1618 +-0.1578
USD ММВБ 13:17 60.14250  
EUR 31.01.2017 64.4333 +0.0904
EUR ММВБ 13:17 64.3220  
Нефть($) 30.01.2017 55.55 0.18
Нефть(p) 30.01.2017 3341.99 +2.09

Калифорния, Бандерас и Геббельс

Автор:


© Фото: financenewstoday.info

Темы дня

Митинг против передачи Исаакия РПЦ собрал сотни человек.

По теме

Понедельник начнем с новостей из США. Во-первых, Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Обсуждали противодействие терроризму, санкции – нет, не сняли и даже не заговорили об этом. Предполагается, что вскоре состоится личная встреча двух лидеров.

Трамп подписал скандальный указ о запрете на въезд в США беженцев-мусульман из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Уже есть прецеденты, когда на борт самолета Каир - Нью-Йорк не пустили семерых беженцев, сопровождаемых представителями ООН. 29 января в аэропорту Калифорнии прошел митинг против президентского указа. На него запросто пришел без охраны создатель Google Сергей Брин. Сказал, что он тоже беженец, поэтому он против. Брин родился в 1973 году в Москве в еврейской семье математиков, позже иммигрировавшей в США.

Накануне в канадском Квебеке трое преступников напали на исламский культурный центр во время молитвы и с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. Жертвами стали пять человек, есть раненные. Двое стрелявших задержаны. Так что, может, не так все просто с «беженцами».

Кроме того, Калифорния начала кампанию по выходу из состава США. Министр внутренних дел штата разрешил собирать подписи за Calexit. Активистам нужно собрать 585 тыс. 407 подписей – 8% от общего числа избирателей. Тогда в 2018 году власти штата смогут упразднить два положения местной конституции, согласно которым штат является частью США, а весной 2019 года можно будет провести референдум. Российские СМИ очень эмоционально отреагировали на это.

Еще немного про территориальные споры. Депутат литовского Сейма Линас Бальсис предложил «отторгнуть» у России Калининградскую область. Популизм конечно, но он предложил Брюсселю и Вильнюсу совместно заняться этим вопросом. На что член Совфеда Владимир Джабаров предложил тогда уж «вернуть» России Вильнюсский край, который стал частью Литвы только после Второй мировой войны.

Помните историю с возможным изданием в Харькове дневников Йозефа Геббельса? В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла Брунгильда Помзель, с 1942 года работавшая личным секретарем министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. В 2016 году она впервые рассказала, что в бункере Гитлера накануне краха режима следила за запасами алкоголя и правила статистику в сторону преуменьшения потерь Германии.

Антонио Бандераса 26 января госпитализировали в клинику в графстве Суррей, Великобритания. Актер почувствовал боли в сердце, когда делал зарядку. Он предположил, что проблема возникла из-за съемок фильма «33» в настоящей шахте, где были метановые пары. Сейчас Бандерас выписался и благодарит медиков за помощь.

Петербург. В выходные на Марсовом поле прошла массовая встреча с депутатами ЗакСа против передачи Исаакия церкви. Митинг привлек сотни людей и имел резонанс, надеемся, диалог горожан и власти все же начнется.

Накануне вечером в «Мастер-Кебабе» на Испытателей повар-египтянин напал на нетрезвого посетителя с тесаком. Так он, очевидно, хотел усмирить подвыпившего гостя. Берегите себя. В городе все еще серо и туманно, но весна все ближе. Хорошего вам дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm