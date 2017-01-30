Калифорния, Бандерас и Геббельс

Понедельник начнем с новостей из США. Во-первых, Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Обсуждали противодействие терроризму, санкции – нет, не сняли и даже не заговорили об этом. Предполагается, что вскоре состоится личная встреча двух лидеров.

Трамп подписал скандальный указ о запрете на въезд в США беженцев-мусульман из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Уже есть прецеденты, когда на борт самолета Каир - Нью-Йорк не пустили семерых беженцев, сопровождаемых представителями ООН. 29 января в аэропорту Калифорнии прошел митинг против президентского указа. На него запросто пришел без охраны создатель Google Сергей Брин. Сказал, что он тоже беженец, поэтому он против. Брин родился в 1973 году в Москве в еврейской семье математиков, позже иммигрировавшей в США.

Накануне в канадском Квебеке трое преступников напали на исламский культурный центр во время молитвы и с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. Жертвами стали пять человек, есть раненные. Двое стрелявших задержаны. Так что, может, не так все просто с «беженцами».

Кроме того, Калифорния начала кампанию по выходу из состава США. Министр внутренних дел штата разрешил собирать подписи за Calexit. Активистам нужно собрать 585 тыс. 407 подписей – 8% от общего числа избирателей. Тогда в 2018 году власти штата смогут упразднить два положения местной конституции, согласно которым штат является частью США, а весной 2019 года можно будет провести референдум. Российские СМИ очень эмоционально отреагировали на это.

Еще немного про территориальные споры. Депутат литовского Сейма Линас Бальсис предложил «отторгнуть» у России Калининградскую область. Популизм конечно, но он предложил Брюсселю и Вильнюсу совместно заняться этим вопросом. На что член Совфеда Владимир Джабаров предложил тогда уж «вернуть» России Вильнюсский край, который стал частью Литвы только после Второй мировой войны.

Помните историю с возможным изданием в Харькове дневников Йозефа Геббельса? В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла Брунгильда Помзель, с 1942 года работавшая личным секретарем министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. В 2016 году она впервые рассказала, что в бункере Гитлера накануне краха режима следила за запасами алкоголя и правила статистику в сторону преуменьшения потерь Германии.

Антонио Бандераса 26 января госпитализировали в клинику в графстве Суррей, Великобритания. Актер почувствовал боли в сердце, когда делал зарядку. Он предположил, что проблема возникла из-за съемок фильма «33» в настоящей шахте, где были метановые пары. Сейчас Бандерас выписался и благодарит медиков за помощь.

Петербург. В выходные на Марсовом поле прошла массовая встреча с депутатами ЗакСа против передачи Исаакия церкви. Митинг привлек сотни людей и имел резонанс, надеемся, диалог горожан и власти все же начнется.

Накануне вечером в «Мастер-Кебабе» на Испытателей повар-египтянин напал на нетрезвого посетителя с тесаком. Так он, очевидно, хотел усмирить подвыпившего гостя. Берегите себя. В городе все еще серо и туманно, но весна все ближе. Хорошего вам дня!