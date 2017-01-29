О чем говорили Путин и Трамп по телефону

Первый телефонный разговор двух президентов Владимира Путин и Дональда Трампа состоялся вечером 28 января в 20:00 по московскому времени. Об сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин и Трамп уже созванивались в ноябре, но тогда Трамп еще не вступил в должность действующего главы США. Нынешний разговор длился около 45 минут. "Беседа прошла в позитивном и деловом ключе", - отмечает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

Кроме того, были затронуты основные аспекты кризиса на Украине. "Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - подчеркивается в сообщении.

Главы государств договорились о налаживании отношения между Россией и США "с целью разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и других террористических группировок в Сирии", эта тема признана приоритетной.

Более того, Путин и Трамп выступают за восстановление взаимовыгодных торгово-экономических и деловых связей между двумя странами. В ближайшее время будет назначена личная встреча двух президентов, они также договорились регулярно созваниваться.

Фото: Andrew Harnik / AP

"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом", - резюмировали в Кремле.

В Белом доме также назвали разговор "позитивным", добавив, что он является "важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении".

"Как президент Трамп, так и президент Путин надеются, что после сегодняшнего разговора обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", - цитирует Reuters администрацию президента США.

Сегодня утром, 29 января, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, посвященный борьбе с ИГ. Документ предписывает Минобороны в течение 30 дней представить президенту черновик "нового плана" по борьбе террористической организацией.

В плане, в частности, должны быть обозначены "новые партнеры" в коалиции по борьбе с ИГ, а также меры по поддержке партнеров. Кроме того, в плане должны быть сформулированы меры по развенчанию исламистской идеологии и уничтожению путей финансирования террористов.

Любопытно, что в ходе разговора Путин и Трамп обошли тему антироссийских санкций. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. При этом ранее в США сообщили, что Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. Советница Трампа в интервью телеканалу Fox News также это подтвердила.

При этом сам Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России пока рано. "Насколько я знаю, звонок запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", - сказал он.

До разговора с Путиным американский президент беседовал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также перед разговором с Путиным Трамп провел личную встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.