Хиллари - в президенты, Геббельса - в печать

Утро и свежие новости из США! Хиллари Клинтон заявила, что в 2020 году готова вновь выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Начать очаровывать электорат она планирует уже сейчас с помощью телешоу (то есть взяла пример с Трампа). В 2020 году Хиллари будет 73 года.

Тем временем бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Она сделает это, просто чтобы доказать Трампу, что он неправ и надо быть терпимее. Олбрайт рассказала, что воспитывалась в католической семье, потом перешла в Епископальную церковь, а потом узнала, что корни ее родных - иудейские. Считает, что "Америка должна быть открытой страной". Пусть она скажет это, например, Франции, где огромные нелегальные палаточные города беженцев и теракты.

Новости Украины. Харьковское издательство "Фолио", по данным ряда СМИ, хочет выпустить дневники Йозефа Геббельса на украинском языке. Как сообщают журналисты, руководство издательства посчитало сочинения гитлеровского пропагандиста бесценным материалом, без которого невозможно осмысление Второй мировой войны. Геббельс вести дневник любил, к 1945 году у него накопилось порядка 15 тыс. страниц записей. В России эти труды официально запрещены.

Тем временем в России. Около 50 рыбаков унесло на льдине в Амурском заливе недалеко от Владивостока. Накануне ЧП местные отделения МЧС предупреждали любителей подледного лова, что на льду будет небезопасно, но те, конечно, не послушались. По словам спасателей, опасности для жизни рыбаков нет.

Госдума хочет запретить россиянам называть детей нестандартными именами, установив хотя бы какие-то нормы написания и благозвучия. Напоминают ситуацию с БОЧ рВФ 26062002 - ребенком, которого родители уже десять лет пытаются назвать именно так, но власти не разрешают, и он живет вообще без документов. Кроме того, в Москве называют детей Принцессой, Дельфином и прочими странными прозвищами, за что отпрыски не факт, что будут признательны своим родителям в будущем.

Про кризис. IKEA снизит цены на каждый пятый товар на 15-20%, часть ассортимента подешевеет почти в половину. Не потому, что в гипермаркете рекламная акция, а потому, что IKEA декларирует низкие цены, а с нынешним курсом валют они получаются не такие уж и низкие. Или это очередной пиар-ход шведского гиганта. Было бы хорошо, если бы цены на самом деле снизили.

Петербург. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (!) попросил патриарха Кирилла отозвать прошение о передаче Исаакиевского собора церкви. С формулировкой: "Мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества". Городские власти не согласовали митинг против передачи собора 28 января на Марсовом, и он пройдет в формате встречи с депутатами. Хорошего вам дня!