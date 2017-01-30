В мечети Квебека совершили теракт

В канадском городе Квебек произошло вооруженное нападение на мечеть. В результате атаки шесть человек были убиты, еще восемь получили ранения.

В мечете находилось около 40 человек, сообщает агентство Reuters. Некоторые СМИ при этом называют цифру до 100 человек.

Местная полиция сообщила о задержании двух нападавших. Сообщается, что у них мог быть сообщник. По данным Radio Canada, нападавшие были в масках и кричали "Аллах Акбар".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее терактом против мусульман. На административных зданиях Квебека по указанию премьер-министра провинции Филиппа Куяра приспустили флаги.

Фото: REUTERS/Mathieu Belanger