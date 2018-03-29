Возможная отставка Тулеева и первые задержания на свалках

Четверг начнем с новостей из Подмосковья. Ранее мы писали о свалке «Воловичи» под Коломной, где местные жители протестуют против дальнейшей загрузки полигона отходами (свалка плохо пахнет, провоцируя у жителей района тошноту и головокружение). В общем, после четырех дней круглосуточного протеста и дежурства у въезда на полигон к свалке подъехал ОМОН и начал откровенно угрожать протестующим, а потом «космонавты» и вовсе задержали, по разным данным, от 20 до 30 человек. В отделении полиции им пытались дать на подпись объяснительную бумагу, в которой они признавали себя организаторами несанкционированной массовой акции. Протестующие отказались.

РБК сообщает, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев действительно может уйти в отставку, но позднее, в конце весны, чтобы его уход не выглядел показательной отставкой после пожара в Кемерово. Всех, кого следствие так или иначе подозревает в халатности, приведшей к смерти десятков людей в пожаре, кемеровский суд арестовал на два месяца. Родные и близкие погибших пишут заявления о невыполнении спасателями и пожарными своих прямых обязанностей во время пожара. В текстах свидетельств, направленных в прокуратуру, сказано, например, что пожарные более десяти минут стояли на этаже, где горели кинозалы, и ничего не предпринимали, а родителям детей, оставшихся в зале, говорили, что ждут, когда спасатели принесут спецтехнику.

Известный кемеровский травматолог-ортопед Андрей Волна из-за реакции местной власти на пожар в «Зимней вишне» написал заявление на имя Амана Тулеева. Волна отказывается от звания «Лауреат премии Кузбасса», которым его наградил лично губернатор, а всю денежную часть премии врач перечислил в фонд помощи пострадавшим при пожаре. Также врач призвал Тулеева немедленной уйти в отставку.

Федеральные власти, как и Тулеев, по-прежнему продолжают говорить о том, что пожар – это «удар в спину» для президента, и что якобы общее горе пытаются «использовать» некие силы, чтобы «раскачать лодку». Такая вот риторика.

Международные новости. Появились окончательные данные о высылке российских дипломатов из стран ЕС и США (к ним присоединились Канала и Австралия) в знак солидарности с позицией Британии по делу об отравлении семьи Скрипалей. При этом глава австрийского МИДа Карин Кнайсль принципиально заняла альтернативную позицию: она считает, что в кризисные времена дипломатические каналы нужно оставлять открытыми по максимуму, а еще рассказала, что британские дипломаты давят на европейские страны, требуя принимать «конкретные меры».

В Петербурге ясно и прохладно (вечером до -5, ночью до -7). Еще у нас, судя по всему, закроют генконсульство США: в рамках ответных мер по сокращению североамериканского дипломатического корпуса в России. За визами, надо полагать, петербуржцы и весь Северо-Запад будут ездить в Москву. Хорошего дня, друзья, и берегите себя.