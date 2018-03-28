Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая

Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», – огласил решение судья.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие заявило, что на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование и надавить на свидетелей.

Ранее Судденок избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России».

На очереди решения по еще четырем фигурантам: неназванный руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, Александр Никитин, отвечавший за пожарную безопасность, глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко (его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре) и охранник, который, по данным СК, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

По факту пожара в кемеровском торговом центре, унесшем жизни 64 человек, СК России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная генеральной прокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.