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Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

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Защита просила отпустить ее под домашний арест, однако суд отказал в этом.

Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», – огласил решение судья.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»
 

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие заявило, что на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование и надавить на свидетелей.

Ранее Судденок избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России».

На очереди решения по еще четырем фигурантам: неназванный руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, Александр Никитин, отвечавший за пожарную безопасность, глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко (его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре) и охранник, который, по данным СК, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

По факту пожара в кемеровском торговом центре, унесшем жизни 64 человек, СК России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная генеральной прокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

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