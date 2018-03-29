Родственники погибших в Кемерово подали жалобы на МЧС в городскую прокуратуру

Жители Кемерово Надежда Вострикова и Игорь Сабадаш, у которых при пожаре погибли дочь, невестка и трое внуков, подали жалобы на МВД и МЧС в городскую прокуратуру, сообщает РБК.

По их словам, во время начала пожара, когда люди оказались заперты в кинотеатре, на этаже находились четверо огнеборцев, которые заявили, что «не могут туда войти», так как ждут спецсредств.

«Я упала на колени и начала просить: «Ребята, спасите моих детей». На что мне ответили равнодушно: «Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей»», – сказала Вострикова, подчеркнув, что в действиях огнеборцев прослеживалось «наплевательское отношение к человеческой жизни, потребительское отношение и пофигизм».

По словам Сабадаша, во время начала пожара он более 10 минут поддерживал связь с дочерью, говорил, чтобы она держалась и дышала. Он подчеркивает, что в 16:23 пожарные еще не предпринимали никаких действий. Его супруга пишет, что огнеборцы «медленно стали подходить» примерно к 16:40.

«Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей», – сказал Сабадаш.

В результате страшного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились 76 граждан, 14 из них находятся в больнице, среди них двое детей.

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По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент по делу о пожаре на два месяца арестована владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.