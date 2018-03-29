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МИД России предложил закрыть генеральное консульство США в Петербурге

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© Фото: Александр Гальперин / РИА «Новости»

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Рассматриваются варианты закрытия консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

МИД России предложил президенту страны Владимиру Путину закрыть американское генеральное консульство в Петербурге в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. 

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Рассматриваются варианты в Екатеринбурге и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее», – рассказал собеседник издания.

Накаляет ситуацию невыдача американских виз сборной России по борьбе, которая должна была выступить на Кубке мира. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что американские коллеги грубо нарушили обязательства организатора международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд. 

В понедельник, 26 марта, США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Дипломаты должны покинуть его территорию до 25 апреля. Данные меры были приняты в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля».

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. Теперь Великобритания замораживает все запланированные контакты с Россией на высшем уровне.

Помимо выдворения дипломатов Лондон пересмотрит санкции в отношении России. Кроме того, ни британское правительство, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России в июне этого года. Соединенное Королевство получило поддержку от США, Германии и Франции, а Польша временно приостановила работу всех своих визовых центров в России. Евросоюз отозвал посла из России. 

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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