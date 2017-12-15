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Ростовские грязи, буузы и Улюкаев

Автор:

Алексей Улюкаев
© Фото: Regnum

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В Ростовской области пять машин и два трактора застряли, вытаскивая "Ниву" из грязи.

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Пятницу начнем с ростовских грязей. На днях в Ростовской области мужчина ехал на работу на своей «Ниве», но застрял в грязи и ничего не мог с этим поделать. Тогда он позвонил друзьям, и к нему на помощь выехали пять автомобилей (в том числе Toyota, Nissan и УАЗ), а также два трактора. И, внимание, все они застряли, не доехав до «Нивы» несколько метров. Всех тех, кто неудачно помогал «Ниве», вытащили за пару часов, а вот машину, застрявшую в ростовских грязях изначально, удалось извлечь только через сутки, причем СМИ не распространяются, каким образом.

В Бурятии суд признал местную жительницу виновной в попытке незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере после того, как она пыталась передать своему сыну в изолятор временного содержания буузы с гашишем. Буузы – национальное блюдо, напоминает манты или хинкали, по-русски называются позы. Дома у заботливой матери нашли еще почти 100 грамм наркотика. «Подставил» ли ее сын, или это ее самодеятельность, неясно, но женщине дали три года один месяц тюрьмы (а это меньший срок, чем обычно дают за сбыт наркотиков в особо крупном размере).

К слову, про наркотики. В мае в Мюнхене местный житель курил самокрутку с каннабисом на берегу реки. Казалось бы, идиллия, но тут появились два баварских полицейских и отобрали у курильщика папиросу. Мужчина, исполненный праведного гнева, принес справку от врача, что употребление ему положено по рецепту, а полиция нарушила его права и медицинский режим. После ряда проверок и инспекций полицию Мюнхена обязали компенсировать мужчине ущерб в 6,6 евро.

О большой политике – в России официально стартовала предвыборная гонка, теперь кандидаты могут подавать документы в ЦИК. Назначена дата выборов – 18 марта 2018 года.

Хабаровский суд приговорил к 15, 13 и 10 годам заключения членов банды похитителей кедровых орехов. В 2015 году житель Комсомольска-на-Амуре предложил нескольким друзьям жить тем, что просто грабить небольшие предприятия. В регионе многие специализируются на кедровых орехах, а это крайне ценный товар. Банда силой отбирала мешки с орехами, угрожая предпринимателям расправой. Были украдены тонны орехов на миллионы рублей. Зачинщик получил 15 лет тюрьмы.

Прямо сейчас в московском суде зачитывают решение суда по делу о получении взятки в два млн долларов экс-министром Алексеем Улюкаевым. Из уже озвученного текста понятно, что суд счел Улюкаева виновным. Срок, к которому приговорен бывший министр, озвучат с минуты на минуту, мы вам обязательно сообщим.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар». Фильм российского режиссера предлагают номинировать как «Лучшую картину на иностранном языке». Окончательно список номинантов академики сформируют в январе 2018 года.

В Петербурге снежно и красиво, хороших вам выходных, друзья!

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