Петербург 15 декабря накроет снег при плюсовой температуре

В Петербурге 15 декабря ожидается снег, в том числе с дождем, и сильный ветер, сообщили в городском ГУ МЧС.

«Облачная погода. Утром и днем снег, мокрый снег, во второй половине дня местами с дождем. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с», - рассказали представители ведомства.

Температура воздуха днем будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление утром будет понижаться, днем повысится. На дорогах гололедица, днем талый снег.

Восход солнца ожидается в 9:54, закат – в 15:53. К вечеру будет преимущественно ясно и слабый снег.