"Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист "Оскара"

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Список номинантов премии опубликован на сайте награды.

Всего в этой категории было заявлено 92 фильма, из которых в шорт-листе остались 9. За «Оскар» с «Нелюбовью» поборются: «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль) «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал), «Рана» Джона Тренгова (ЮАР) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

В январе все девять картин отсмотрят члены Академии. Окончательных номинантов на «Оскар» объявят 23 января.

Россия выдвинула «Нелюбовь» на «Оскар» в сентябре. Картина повествует о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Роли сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. В мае на 70-м Каннском кинофестивале "Нелюбовь" получила приз жюри.