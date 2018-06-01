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Восемь детей пострадали при возгорании в иркутском ТЦ‍ «Комсомолл»

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Все пострадавшие получили термические ожоги первой и второй степени.

В Иркутске восемь детей пострадали при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав. Инцидент произошел во время химического опыта в научно-развлекательном центре «Гравитация», расположенном на третьем этаже ТРК. Загорелась спиртосодержащая жидкость.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС, восемь карет скорой помощи и две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Всего из торгового центра спасатели эвакуировали 1,5 тыс. человек. Восемь ребят в возрасте от 7 до 10 лет получили термические ожоги первой и второй степени.

Все дети были доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. У двоих пострадавших обожжено 40% тела, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова начальника МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, директора научно-развлекательного центра задержали. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, сейчас в «Комсомолле» ведется проверка. После инцидента в ТЦ должен был сработать пожарный извещатель, однако этого не проиозошло.

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Это первый крупный инцидент в российском торговом центре после трагедии в Кемерово. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. 

По делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым подозревают в халатности и растрате.

Ситуация с «Зимней вишней» привела к масштабным проверкам всех торговых центров в России. Инспекторы из-за нарушений закрыли почти треть комплексов в стране.

Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.


Подчеркну, что пожара у нас не было, - сработала ложная пожарная тревога вследствие того, что кто-то нажал кнопку сигнализации", - сказала представитель ТЦ.

По ее словам, посетителям было объявлено, что тревога ложная. Сейчас в ТРЦ работают все магазины.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5254737

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