Главу МЧС по Кемеровской области задержали из-за пожара в «Зимней вишне»

Сотрудники Следственного комитета задержали руководителя Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело о халатности и растрате. Вместе с ним задержаны другие лица, подозреваемые в совершении преступления, в том числе начальник отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григорий Терентьев.

По версии следствия, Мамонтом и Терентьев не провели в 2017 и 2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгового центра «Зимняя вишня». Согласно законодательству, проверка должна была состояться до 18 марта 2018 года, то есть за неделю до пожара, в котором погибли 60 человек.

«Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества – денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц», – добавили в пресс-службе СКР.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

На месте ТЦ появится сквер памяти жертв трагедии, комплекс уже начали сносить. После обсуждения с местными жителями станет известно, что в нем появится – мемориал или часовня.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.