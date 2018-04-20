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СКР: При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек

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© Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по погибшим.

В Следственном комитете России уточнили количество погибших пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» – 60 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Все они были опознаны. На данный момент следователи выдали разрешения на захоронение 37 погибших.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, утановить точное число погибших, помимо генетических экспертиз, помогли результаты проверки обращений о пропавших при пожаре людях. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что пожар случился из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

Суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

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Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

По данным экспертов, причиной пожара в «Зимней вишне» стало замыкание в проводке светильника. Об этом рассказал директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, специалисты еще не выяснили, почему произошло замыкание, но уверены, что причина в этом. По предварительной версии, на проводку попала вода из-за таяния снега на крыше ТЦ. После замыкания оплавился рассеиватель светильника, после чего капли упали в поролоновую яму и привели к пожару.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что определить окончательное число погибших позволили следствию результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5144095

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