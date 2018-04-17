МЧС: Причиной пожара в Кемерово стало короткое замыкание в светильнике

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стало замыкание в проводке светильника. Об этом рассказал директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, специалисты еще не выяснили, почему произошло замыкание, но уверены, что причина в этом. По предварительной версии, на проводку попала вода из-за таяния снега на крыше ТЦ.

«Да, действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузкой частей светильника», — передает ТАСС слова Еникеева.

Он подчеркнул, что после замыкания оплавился рассеиватель светильника, после чего капли упали в поролоновую яму и привели к пожару. Еникеев добавил, что окончательно причину трагедии в Кемерово назовет Следственный комитет России.

Главный госинспектор по пожарному надзору отметил, что в 2016 году «Зимняя вишня» избежала проверки МЧС из-за требований законодательства. Он рассказал, что руководство ТЦ предоставило документы, которые подтверждают статус малого предпринимателя, поэтому инспектор был обязан прекратить проверку.

На пресс-конференции, посвященной расследованию трагедии в Кемерово, руководитель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев вступился за Сергея Генина, начальника звена, прибывшего на пожар в ТЦ.

По мнению Кудрявцева, командира объявили виновным, «хотя ни следствия, ни суда еще не было». «На него пытаются повесить чуть ли не всех погибших», — отметил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Генина по статье «халатность». По версии правоохранителей, он вместе с подчиненными проигнорировал слова очевидцев о кратчайшем пути к кинозалу со зрителями и пошел по другой дороге, не успев спасти посетителей ТЦ,

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что пожар случился из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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Суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.



Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.