В Кемерово возобновили снос ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово возобновили снос торгового центра «Зимняя вишня», где в марте в результате пожара погибли 60 человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам адвоката Дмитрия Малинина, который представляет интересы части собственников и арендаторов комплекса, неизвестно, на каком основании возобновились работы. Он заявил, что на место уже вызвана полиция.

«Также мы планируем узнать у СКР (Следственный комитет России, – прим. ред.), почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания. Еще 30 марта руководитель следственной группы вынес постановление о признании вещественным доказательством комплекса зданий по проспекту Ленина, 35, куда входит и та постройка, которую сносят», – добавил юрист.

Исполняющий обязанности замглавы Кемерово Леонид Иванов, который также присутствует на месте, заявил, что демонтаж проводят по договору с собственниками. Он подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета, которые утром 17 мая присутствовали у «Зимней вишни», не предъявили никаких претензий.

Работы по сносу ТЦ начались во вторник, 15 мая. Вскоре СМИ сообщили, что Следственный комитет приостановил демонтаж, поскольку «Зимняя вишня» считается вещественным доказательством. Рабочие успели убрать вывеску со здания сауны и частично снять облицовочную плитку.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

На месте ТЦ появится сквер памяти жертв трагедии. После обсуждения с местными жителями станет известно, что в нем появится – мемориал или часовня.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.