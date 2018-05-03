На месте «Зимней вишни» в Кемерово появится мемориальный сквер

На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово появится сквер памяти жертв пожара, случившегося в конце марта. Его откроют уже к 1 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По его словам, снос ТЦ начнется во второй половине мая. Чиновник отметил, что демонтируют не только «Зимнюю вишню», но и соседние постройки.

Расходы на снос комплекса возьмут его собственники. Цивилев подчеркнул, что предприниматели активно помогают властям, они готовы передать имущество городу на безвозмездной основе.

Врио губернатора заявил, что в настоящее время у родственников пострадавших и жителей региона спрашивают, что построить в будущем сквере — мемориал или часовню.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек.

В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.