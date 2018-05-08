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Треть российских торговых центров закрыли после пожара в Кемерово

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС проверили тысячи ТРЦ и установили, что почти 30% из них работают с нарушениями.

В России после проверки соблюдения правил пожарной безопасности закрыли почти треть всех торговых центров. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

МЧС устроило массовые проверки в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. По примерным подсчетам консультантов рынка коммерческой недвижимости, это привело к закрытию почти 30 торговых комплексов.

Аналитики отметили, что около половины из них — небольшие ТРЦ, которые были построены или реконструированы в 1990-х годах. Совокупные потери объектов могут превышать 500 млн рублей в месяц.

Из-за сложившейся ситуации предприниматели из Хабаровска устроили акцию протеста. В прокуратуре края сообщили, что по решению суда около 20 местных ТРЦ и спортивных объектов должны приостановить свою деятельность. Из-за этого тысячам арендаторов пришлось отправить персонал в бессрочный отпуск.

В начале апреля управление МЧС России по Петербургу и Ленинградской области проверило 82 торговых комплекса. В них изучили соответствие правилам пожарной безопасности. Ни один ТРЦ не был закрыт после проверок.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

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Вскоре после происшествия власти Петербурга предложили пересмотреть требования к торговым центрам. Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что крупные ТРК стоит размещать за чертой города, а инфраструктуру развлечений и общепита стоит переместить на первые этажи.

По данным МЧС, сотрудники каждого четвертого торгового центра не знают мер пожарной безопасности. Специалисты установили, что персонал почти 2 тыс. учреждений не знает, как действовать в случае чрезвычайных происшествий.

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