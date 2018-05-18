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Медведев объявил состав нового правительства России

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© Фото: kremlin.ru

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Свои должности сохранили главы Минкультуры, Минобороны, МИД, Минздрава и других ведомств.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства страны. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 18 мая.

Глава кабинета министров предложил заместителю директора ФСБ Евгению Зиничеву возглавить МЧС, а Сергея Шойгу оставить на посту министра обороны. Сергею Лаврову предложено остаться министром иностранных дел.

Руководителем Министерства экономического развития останется Максим Орешкин. Свою должность сохранит и Антон Силуанов, министр финансов, он также станет первым вице-премьером. Министерством энергетики будет снова управлять Александр Новак, Министерством промышленности и торговли – Денис Мантуров.

Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства. Главой Министерства просвещения Медведев предложил сделать Ольгу Василеьеву, руководившей Минобрнауки, Министерства науки и высшего образования – Михаила Котюкова, главу Федерального агентства научных организаций, чьи функии перейдут новому ведомству. Владимир Мединский останется на посту министра культуры.

Министерством ЖКХ и строительства будет руководить губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На должность министра сельского хозяйства предложено назначить Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Главой Министерства природных ресурсов и экологии станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Согласно инициативу Медведева, Максим Орешкин сохранит пост министра труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова – министра здравоохранения.

Главой Министерства связи станет Константин Носков, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ. Министром спорта останется Павел Колобков.

Ранее Медведев назвал кандидатов на пост вице-премьеров. Согласно указу президента, в новой структуре правительства будет десять заместителей премьер-министра. Руководить аппаратом кабинета министров будет Константин Чуйченко, начальник контрольного управления главы России.

Путин согласился с предложениями Медведева. Он заявил, что подпишет соответствующие указы 18 мая. «Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы», – добавил президент.

Владимир Путин 7 мая в четвертый раз стал главой России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку, но его члены продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. Вскоре Путин назначил Медведева на должность премьер-министра.

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