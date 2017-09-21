Россия выдвинула на "Оскар" фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Российский оскаровский комитет выдвинул на следующую премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" картину "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева, передает РБК заявление директора департамента кинематографии Минкульта России Вячеслава Тельнова.



Заседание комитета, на котором решалось, какая картина будет отправлена от России на "Оскар" прошло в Доме кино Союза кинематографистов.

Фильм "Нелюбовь" повествует о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. В нем снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. В мае на 70-м Каннском кинофестивале "Нелюбовь" получила приз жюри.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Учитель намерен побороться с фильмом "Матильда" за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".