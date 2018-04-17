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Право на приватность: кто придумал современное шифрование

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© Фото: The Guardian

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Павел Дуров наверняка считает Филиппа Циммермана иконой криптографии, ведь именно он придумал шифрование с открытым ключом.

Ничем не примечательный молодой человек в очках был типичным «середнячком» факультета компьютерных наук Флоридского университета. Не был душой вечеринок, не был фаворитом среди преподавателей. Однако именно ему было суждено придумать программу, поднявшую уровень шифрования электронной почты простых пользователей до уровня правительственных организаций.

Чтобы продолжить далее, нужно познакомиться с нашим героем. Его зовут Филипп Циммерман. Краткие биографические данные гласят о том, что он родился в семье водителя в американском Кэмдене. О своем детстве программист предпочитает не говорить, пользуясь принципом «открытой закрытости». В общем, настоящий кремень для любого журналиста.

Известно только, что в 1978 году Циммерман получает степень бакалавра и отправляется на вольные хлеба. Первой покупкой «едва оперившегося» молодого человека, только что вступившего во взрослую жизнь, стал компьютер Apple II, который впоследствии сослужил Филиппу добрую службу.

Став известным, Циммерман будет очень положительно отызываться о компании из Купертино, заявляя, что хакерам неинтересно взламывать данную систему. Но вернемся к тому моменту, когда молодой программист начал строить свою карьеру.

Как Циммерман придумал PGP и что из этого вышло

 

В течение 20 лет Филипп постигал тонкости криптографии и технологии по передаче данных. В 1980-х годах он становится военно-политическим аналитиком в городе Боулдере, продолжая совершенствовать свои навыки в программировании. Итогом стали первые образцы дизайна программы PGP (Pretty Good Privacy, прим. ред.), которая должна была защитить простых пользователей электронной почты, используя шифрование с открытым ключом.

В 1991 году Циммерман лоб в лоб столкнулся с нежеланием властей видеть его детище. Программисту ясно дали понять, что слабый должен уступить сильному. Все это происходило на фоне желания администрации президента Джорджа Буша-старшего протолкнуть через Конгресс закон №226, ограничивающий право на использование стойких криптографических алгоритмов.

В итоге молодому человеку не осталось ничего иного, как опубликовать свою программу в интернете и «забить» на предполагаемый заработок. Эти действия Циммермана не остались без внимания дяди Сэма. Таможенная служба США обвинила программиста в «незаконном экспорте вооружений». Филиппу пришлось защищаться.

Мужчину никак не привлекала тюремная жизнь, в связи с чем он решился на дерзкий, но продуманный шаг – кричать о своей невиновности и рассказывать журналистам о давлении со стороны властей. Общественность практически сразу отреагировала на сложившуюся ситуацию, расценив нападки на Циммермана как личное оскорбление.

Программист, заручившийся поддержкой всего свободного мира, начал борьбу с системой и выиграл ее спустя три года – в 1996 году. Ему удалось доказать, что исходный код PGP был опубликован в книге издательства MIT Press. Поскольку экспорт книг не запрещен, так как это противоречит первой поправке Конституции США, властям не удалось засадить Циммермана за решетку.

Судебные тяжбы и последующий бизнес-успех

 

Однако тяжбы с властями были только «цветочками», «ягодками» стали судебные иски от коллег, которые воспылали нелюбовью к популярной PGP. В частности, господин Джим Бидзос, владеющий RSA Data Security и Public Key Partners (PKP), обвинил Филиппа в плагиате. Впрочем, обвинение развалилось, так как концентрация эксклюзивных прав на программу находилась в руках у Циммермана.

В это же время, в 1995-1996-х годах, в сети уже гуляла 4-я версия пакета PGP, доработанного благодаря коллективным усилиям команды Циммермана. Как только лидеру коллектива престали угрожать заключением, фирму Pretty Good Privacy, Inc. зарегистрировали официально. Затем вышла коммерческая версия программы, которая принесла Филиппу миллионы.

Его компания начал скупать конкурентов и стала флагманом крипографического рынка. Однако Циммерману претило заниматься экономическими вопросами, он хотел заниматься программированием. В связи с этим в Pretty Good Privacy назначили управляющего, который за год успел потратить все оборотные средства на маркетинг. В итоге PGP приобрела «кораблестроительная» фирма Network Associates, Inc. (NAI), накормившая сотрудников и приведшая в порядок веб-узел PGP.

Сам Циммерман отошел от дел – он начал ездить по свету, читать лекции для околокомпьютерной аудитории, получать различные премии и награды. Свободное время теперь уже 64-летний программист посвятил пчеловодству, однако учитывая его «открытую закрытость», можно делить сказанное на два. Хотя погодите, программисты не умеют делить на два, ведь в их мире существуют только нули и единицы, из которых потом вырастают программы, подобные PGP.

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