Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта

Совет Федерации объявил о начале кампании по выборам президента России и назначил дату их проведения 18 марта 2017 года. Трансляция заседания Совфеда ведется на YouTube.

ЦИК ранее объявлял, что в выборах предположительно будут участвовать 13-15 кандидатов. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Катерина Гордон, блогер Самсон Шоладеми и другие.

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Действующий президент России Владимир Путин также намерен баллотироваться на следующий срок. 14 декабря в ходе пресс-конференции он уточнил, что на выборы пойдет как самовыдвиженец.