Большая пресс-конференция Владимира Путина - онлайн
© Фото: РИА "Новости"
Президент России проводит свою традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам года.
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