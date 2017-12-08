Цитаты Улюкаева и снегопад

Пятница! Во-первых, госканалы вновь заявили о готовности транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее позиция боссов телевидения была в том, что «нет российского флага – нет трансляции». Свое мнение они переменили после президентского заявления о недопустимости какого-либо бойкота. Но главное сейчас – узнать, кто именно поедет на Игры.

Еще одна новость из разряда «президент сказал». Дональд Трамп объявил, что «пора признать Иерусалим столицей Израиля». Почему президент США объявляет о смене столицы другого государства, мы сейчас не будем выяснять. Важно, что статус Иерусалима – один из самых болезненных вопросов арабо-израильского конфликта.

Лидеры Израиля и Палестины, естественно, отреагировали на слова Трампа диаметрально противоположно. Палестина в крайне высокопарных выражениях объявила, что не стерпит такого оскорбления. Сегодня в Нью-Йорке по инициативе Великобритании и Франции экстренно соберется Совбез ООН. Интересно, может, британцы прямо там шутки ради объявят о переносе столицы США из Вашингтона в Ноью-Йорк?

Курс биткоина за пару часов поднялся до 17 тыс. долларов (рано утром), а затем опустился до 15 тыс. В любом случае криптовалюта в первый раз преодолела отметку миллион рублей.

Важное внутрироссийское событие. В Московском суде накануне выступил с последним словом экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Его обвиняют в вымогании взятки от руководства «Роснефти» за одобрение сделки по активам «Башнефти». Игорь Сечин, которого суд вызывал в качестве свидетеля, ни на одно из заседаний не явился, а Улюкаев назвал обвинение абсурдным и вымышленным и закончил речь вот как:

«Я виноват в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год. Как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей».

Рунет захлестнула волна симпатии к экс-министру. Приговор будет оглашен 15 декабря, прокуратура требует 10 лет колонии строгого режима (для 62-летнего человека, отметил министр, это считай пожизненное заключение).

В Петербурге с утра были девятибалльные пробки из-за обильного снегопада, впрочем, наши синоптики его прогнозировали. Будьте внимательны, когда соберетесь куда-то сегодня вечером – наверняка опять будут транспортные проблемы. Хороших выходных, друзья!