Петербург стоит в семибалльных пробках из-за снегопада

Петербургские автомобилисты из-за сильного ночного снега стоят в семибалльных пробках. По прогнозу сервиса "Яндекс.Пробки", такая ситуация сохранится как минимум до 16:00. Автомобилисты сообщают о большом количестве ДТП по всему городу.

Самый большой участок с затрудненным движением - на юго-востоке КАД, от ЗСД до Мурманского шоссе. На некоторых отрезках скорость движения не превышает 20 км/ч. Как сообщает телеканал "78", ночью на кольцевой выпавший снег расчищали 40 снегоуборочных машин.

Всего ночью в Петербурге в борьбе с последствиями снегопада были задействованы около 900 машин, в том числе тракторы с плугом и щеткой и самосвалы. В комитете по благоустройству пояснили, что спецтехника остановит работу только в утренние и вечерние часы пик, чтобы не затруднять движение.

В Петербурге 8 декабря ожидается плюсовая температура, в первой половине дня возможен сильный снег. Ветер сильный, с порывами до 12 м/с. В МЧС предупреждали о сложной обстановке на дорогах.