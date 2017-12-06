Путин выступил против бойкота Олимпиады-2018

Российские власти не намерены препятствовать участию российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхеньчхане под нейтральным флагом, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Горьковского автозавода.

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Вместе с тем президент добавил, что "нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях". "Окончательное решение, конечно, должно принять олимпийское собрание", - подчеркнул Путин, напомнив, что оно состоится на днях.

По его словам, Россия сама дала повод для решения Международного олимпийского по олимпийской сборной, но этим поводом воспользовались "не совсем честным образом, мягко говоря". Кроме того, считает Путин, "большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными".

"Основаны - в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов; ничего другого просто нет", - сказал Путин.

Он напомнил, что в выводах комиссии написано, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. Но если это так, заметил Путин, возникает вопрос, почему "олимпийцам запрещено выступать под российским флагом и российской символикой, если нет государственной поддержки".

"Наказывайте тогда тех, кто в этом виноват. А во-вторых, если нет господдержки допинга, то тогда почему нельзя выступать под нашими национальными символами. Это, конечно, большой вопрос", - сказал Путин.

Накануне МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, тем самым лишив российскую сборную права выступать на предстоящей зимней Олимпиаде от имени страны. В МОК сообщили, что пересмотреть это решение будет возможно только после окончания Игр в Пхенчьхане, поэтому выступление под нейтральным флагом - единственная возможность для россиян участвовать в ближайшей Олимпиаде.