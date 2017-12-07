"Нашли дровишки, чтобы подбросить в костер": что говорят о признании США Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива, передает РБК. По словам Трампа, откладывая это решение, США "не добились ничего на пути мирного урегулирования".

"Сегодня мы, наконец, признаем очевидное: Иерусалим является столицей Израиля. Это признание реальности, ни больше ни меньше", - цитирует слова Трампа RT.

Арабский мир воспринял эту новость с негативом, осудив решение американского лидера. В Израиле же событие назвали "историческим днем".

Спорный Иерусалим

Статус Иерусалима - одна из ключевых тем израильско-палестинского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН приняла так называемую "Резолюцию о разделе Палестины" после прекращения мандата Великобритании. Согласно ей, контроль над будущим городом брало международное сообщество. Однако в ходе арабо-израильской войны 1947-1949 годов Иерусалим оказался разделен на две части между Израилем и Трансиорданией (сейчас - Иордания).

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль полностью взял Иерусалим под контроль и объявил свой суверенитет над объединенным городом. ООН и международное сообщество официально этого не признает, считая Восточный Иерусалим частью Палестины. Тем не менее, в 1980 году Израиль принял закон, в котором Иерусалим был объявлен единой столицей Израиля.



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Мировое сообщество отказалось признавать этот документ, заявив, что он нарушает международное право. Большинство стран перенесли свои посольства из Западного Иерусалима в Тель-Авив, а к 2006 году в непризнанной столице не осталось ни одной дипмиссии. В 2004 году Генассамблея ООН подтвердила, что действия Израиля в вопросе Иерусалима "не имеют никакой юридической силы", и палестинцы имеют право на суверенитет над восточной частью города.

США приняли решение о переносе своей дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим еще в 1995 году, но до сих пор документ не вступил в силу: американские президенты каждый раз откладывали его исполнение, чтобы не обострять израильско-палестинский конфликт. Но 6 декабря действующий президент США Дональд Трамп заявил, что "Иерусалим является столицей Израиля".

Реакции на Востоке

Руководство Израиля восприняло слова Трампа с воодушевлением. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал это событие "важным шагом на пути к миру" и призвал другие страны последовать примеру США, передает "Эхо Москвы". Шеф ближневосточного бюро телеканала RTVi Евгений Сова в разговоре с "Газетой.Ru" заметил, что в Израиле ждали от Трампа этого шага, поскольку "даже у самых близких друзей есть предел доверия".

"Для Израиля решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля будет означать важную дипломатическую победу, и дальнейшее будем делом техники. В руководстве Израиля верят, что США будут примером для других стран, и даже если посольство не сразу переедет из Тель-Авива в Иерусалим, с моральной точки зрения заявление Трампа будет воспринято в Израиле как знак крепкой дружбы и партнерства между странами", - сказал Сова.

Однако международное сообщество, и особенно арабский мир, раскритиковали Трампа за принятое решение. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что США "больше не могут быть посредником в переговорах о мире после декларации Трампа", передает AFP.



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Президент Турции Реджеп Эрдоган также резко осудил заявление Трампа, передает РИА "Новости". "Иерусалим – это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг особенно для этого региона – подобно горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир. Если Трамп считает, что он такой сильный, поэтому правый, то он ошибается", - сказал турецкий лидер.

В МИД Ирана заявили, что принятое решение нарушает резолюцию ООН. «Министерство иностранных дел Ирана осуждает в резкой форме шаг правительства США о переносе посольства из Тель-Авива в оккупированный священный город и признание священного города столицей оккупационного режима и считает этот шаг нарушающим резолюции ООН», — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства Бахрама Касеми.

В Саудовской Аравии решение о переносе посольства США в Иерусалим сочли необоснованным и безответственным шагом, сообщается в Twitter Reuters World. Против признания США Иерусалима израильской столицей выступил и Египет. Как передает RT, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси "отверг это решение и все его последствия".

Мнение Запада

Политики многих западных стран также сочли решение США нарушением резолюции ООН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о своем несогласии с произошедшим.

"Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе. Мы полагаем, что оно не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе", - приводит ее заявление ТАСС. Мэй дала понять, что британское посольство из Тель-Авива в Иерусалим переезжать не будет.

Не поддержала Трампа и канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter сообщил, что по мнению Меркель, статус Иерусалима "должен обсуждаться в рамках решения двух государств".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Трампа идет вразрез с международным правом и резолюцией ООН. "Данное решение вызывает сожаление, оно идет в нарушение международного права и резолюций ООН, Франция его не одобряет", - приводит RT его слова на пресс-конференции в Алжире.



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Папа римский Франциск призвал "уважать статус-кво" Иерусалима в соответствии с резолюцией ООН, передает "Интерфакс". "Я не могу скрыть глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Иерусалим является уникальным городом, священным для иудеев, христиан и мусульман", - сказал Франциск, добавив, что нужно "избежать усиления напряженности в мире, где уже и так происходят многочисленные жестокие конфликты".

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что альтернативы решения палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств нет. Он выразил готовность способствовать проведению переговоров между лидерами Израиля и палестинцев, передает RT.

"Статус Иерусалима — это вопрос, который должен решаться в ходе прямых переговоров между двумя сторонами при посредничестве СБ ООН и Генассамблеи", — сказал Гутерреш.

Ожидается, что до конца недели страны обсудят решение США по Иерусалиму на заседании Совбеза ООН. RT сообщает, что делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая запросили проведение экстренного заседания.

Позиция России

МИД России в апреле заявлял, что в Москве рассматривают Западный Иерусалим как столицу Израиля. В то же время Россия подтверждает приверженность резолюциям ООН и называет Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Российские власти считают, что этот вопрос должен регулироваться переговорами двух государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал речь Трампа, сказав, что говорить о признании Иерусалима столицей Израиля преждевременно.

"Вы знаете, что накануне у президента был ряд международных телефонных разговоров. Ситуация непростая. И в разговоре с Аббасом именно выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможным осложнением этой ситуации", - передает слова Пескова "Интерфакс". При этом представитель Кремля подчеркнул, что "говорить о тех решениях, которые еще не объявлялись, не хотелось бы".

Резче высказались другие представители российских властей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с "Интерфаксом" заявил, что признание США Иерусалима столицей Израиля "будет грубейшим нарушением двухгосударственного принципа урегулирования, резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН и собственных обязательств США". "Полагаю, что реакция России должна быть соответствующей, и она совпадет с реакцией подавляющего большинства международного сообщества", - сказал Косачев.



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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Трампа "продолжает цепь провокаций во внешней политике Америки". "Изначально понятно, что этот шаг идет в разрез со всей и без того хрупкой концепцией ближневосточного урегулирования и может снова взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", - приводит "Интерфакс" слова Слуцкого. По его словам, если США перенесет посольство в Иерусалим, Вашингтон "фактически проигнорирует мнение палестинцев, международного сообщества, включая своих же союзников".

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников считает, что США своим решением по Иерусалиму демонстрируют "наплевательское отношение к другим регионам, государствам, культурам". "Соединенные Штаты все больше и больше играют роль суперпровокатора на планете. Вместо попытки диалога обострили ситуацию вокруг Северной Кореи, вынудили Пхеньян отвечать и покатился клубок проблем, которыми уже обеспокоена вся международная общественность. Теперь американцам не дают покоя палестино-израильские отношения, они нашли дровишки, чтобы подбросить в костер и взбудоражить весь арабский мир", - сказал Мельников "Интерфаксу".

В июне власти Израиля предлагали России перенести посольство в Иерусалим. В МИД РФ тогда заявили, что не сделают этого до тех пор, пока израильтяны и палестинцы не заключат финальное соглашение по судьбе города.