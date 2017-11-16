Переворот в Зимбабве и виза для Мальцева

Четверг начнем с новостей из Африки. В Зимбабве (та самая страна, где местные жители утратили веру в национальные доллары и перешли на биткоины, хоть они у них и дороже в два раза, чем во всем остальном мире) произошел государственный переворот. Это не неожиданно, но интересно: 93-летний президент Роберт Мугабе правил страной с 1988 (!) года, по слухам, недавно он объявил, что намерен сделать преемником не человека из госаппарата, а свою жену Грейс. Возможно, это и спровоцировало негодование военных, в итоге они захватили власть. Хотя сами зимбабвийские военные, обращаясь к народу, говорят, что это не «захват власти», а лишь желание «покончить с окружившими президента преступниками, которые причиняют нашей стране социальный и экономический ущерб». Экономисты отмечают, что экономика Зимбабве обрушилась, когда президент в начале 2000-х уступил общественному давлению и по кусочкам раздал огромные землевладения белых фермеров «широким народным массам». Сейчас Мугабе с женой находятся под домашним арестом.

Активист Вячеслав Мальцев – тот самый, который пытался устроить на ноябрьских праздниках «революцию», лидер запрещенной в стране организации «Артподготовка», получил политическое убежище в ЕС. Как он рассказал журналистам, решить вопрос с визой можно легко и просто, если доказать, что в РФ тебя действительно преследовали по политическим мотивам. Такой вот многоэтажный способ получения визы. Интересно, почему Мальцев своевременно не посоветовал его своим сторонникам, многих из которых ждут суды по политическим статьям.

Новости допинга. ВАДА ожидаемо не восстановила российскую антидопинговую лабораторию в правах (накануне Олимпиады-то). По мнению ряда экспертов, это может грозить очередным недопуском российских спортсменов к соревнованиям. Согласно позиции ВАДА, Москва так и «не решила вопрос» с допуском международных экспертов в закрытые города (интересно, зачем им туда), а также опровергает информацию о сговоре Минспорта и ФСБ ради поставок допинга российским спортсменам.

Российский коллекционер из Перми и владелец ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев на аукционе Christie’s продал полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордную для аукционов сумму 450 млн долларов. Покупал он ее в 2013 году у швейцарского арт-дилера за 127 млн. А кто-то говорит, что наши коллекционеры не смыслят в искусстве.

Петербург. Сегодня в честь открытия международного культурного форума во многие музеи города можно попасть бесплатно (надо только зарегистрироваться на сайте как участник «общественного потока» и получить бесплатный билет). В акции участвуют главный музейный комплекс Эрмитажа, Русский музей и филиалы (кроме Михайловского замка), Исаакиевский собор, музей Анны Ахматовой, музей Достоевского, музей-институт семьи Рерихов, ГМЗ «Павловск» и «Гатчина», Музей истории религии, музей Суворова, музей истории Санкт-Петербурга и ряд других музеев. Не спрашивайте, почему этот праздник жизни не пришелся на выходные – мы не знаем.

В городе сегодня обещали снег, но что-то пошло не так. В любом случае в ближайшие дни за окном должен нарисоваться зимний пейзаж. Хорошего вам дня, друзья!