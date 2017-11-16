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Переворот в Зимбабве и виза для Мальцева

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Роберт Мугабе с женой
© Фото: grandmotherafrica.com

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"Революционер" получил политическое убежище в Европе.

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Четверг начнем с новостей из Африки. В Зимбабве (та самая страна, где местные жители утратили веру в национальные доллары и перешли на биткоины, хоть они у них и дороже в два раза, чем во всем остальном мире) произошел государственный переворот. Это не неожиданно, но интересно: 93-летний президент Роберт Мугабе правил страной с 1988 (!) года, по слухам, недавно он объявил, что намерен сделать преемником не человека из госаппарата, а свою жену Грейс. Возможно, это и спровоцировало негодование военных, в итоге они захватили власть. Хотя сами зимбабвийские военные, обращаясь к народу, говорят, что это не «захват власти», а лишь желание «покончить с окружившими президента преступниками, которые причиняют нашей стране социальный и экономический ущерб». Экономисты отмечают, что экономика Зимбабве обрушилась, когда президент в начале 2000-х уступил общественному давлению и по кусочкам раздал огромные землевладения белых фермеров «широким народным массам». Сейчас Мугабе с женой находятся под домашним арестом.

Активист Вячеслав Мальцев – тот самый, который пытался устроить на ноябрьских праздниках «революцию», лидер запрещенной в стране организации «Артподготовка», получил политическое убежище в ЕС. Как он рассказал журналистам, решить вопрос с визой можно легко и просто, если доказать, что в РФ тебя действительно преследовали по политическим мотивам. Такой вот многоэтажный способ получения визы. Интересно, почему Мальцев своевременно не посоветовал его своим сторонникам, многих из которых ждут суды по политическим статьям.

Новости допинга. ВАДА ожидаемо не восстановила российскую антидопинговую лабораторию в правах (накануне Олимпиады-то). По мнению ряда экспертов, это может грозить очередным недопуском российских спортсменов к соревнованиям. Согласно позиции ВАДА, Москва так и «не решила вопрос» с допуском международных экспертов в закрытые города (интересно, зачем им туда), а также опровергает информацию о сговоре Минспорта и ФСБ ради поставок допинга российским спортсменам.

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