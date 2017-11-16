Петербургу на 16 ноября обещают небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. В первой половине дня небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление днем повышаться. Восход солнца будет в 08:57, закат - в 16:28. После заката температура воздуха опустится до минус двух градусов, ночью будет облачно, однако без осадков.