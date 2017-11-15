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Власть в Зимбабве захватили военные

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© Фото: Twitter / @RT_com

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При этом представители армии отрицают попытку государственного переворота.

Власть в Зимбабве захватили военные. При этом представители армии отрицают попытку государственного переворота. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление было выпущено по национальному телевидению 15 ноября. В нем говорится, что армия не пытается свергнуть президента страны Роберта Мугабе, однако хочет разобраться с «преступниками» в его окружении.

Фото: Twitter / @ShawnGBarber
 

Сам президент, утверждают военные, находится «в полной безопасности». При этом сообщается о задержании министра финансов Игнатиуса Чомбо - руководителя одной из фракций правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт.

Объявление о захвате власти было сделано после того, как в столице страны Хараре появилась военная техника и начались перестрелки. Выстрелы были слышны в том числе около резиденции Мугабе. Поводом для конфликта между военными и руководством страны стала отставка вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы.

Командующий армией генерал Константино Чивенга объявил, что не допустит чисток в отношении своих единомышленников в правящей партии. Он выступил против того, чтобы вместо Мнангагвы преемником президента Мугабе стала его жена Грейс Мугабе.

Роберту Мугабе 93 года, он возглавляет Зимбабве с 1987 года. Мугабе неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года Мугабе находится под санкциями США.

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