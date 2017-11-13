Синоптики рассказали, когда в Петербург придет настоящая зима

Настоящая зима придет в Петербурге не раньше следующей недели. До 20 ноября устойчивой минусовой температуры и снега ждать не стоит. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

Рабочая неделя в городе на Неве началась с трех градусов тепла с прояснениями. Аналогичная температура с неуверенным плюсом, юго-западным и южным ветром и временами проглядывающим солнцем сохранится до 20-х чисел.

«Постоянно теплая погода, ночью от минус двух до плюс трех градусов, днем от нуля до плюс пяти градусов, осадки периодически в виде дождя, мокрый снег не исключен, но только местами», - рассказал синоптик.

Устойчивый минус и постоянный мокрый снег Колесов прогнозирует в третьей декаде ноября. До этого ночные заморозки и утреннюю гололедицу можно наблюдать только в некоторых районах города и области, преимущественно на КАДе.

По словам Колесова, прошлогодних сюрпризов, например, сильного снега, при переходе на зимние температуры в Петербурге не ждут. Похолодание в последнюю неделю ноября типично для последних десятилетий. Исключением стал лишь прошлый год, когда снежный покров сравнивали с осадками 40-50-х годов.