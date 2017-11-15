«Крокодил», тигры и «Дзяды»: что посетить в рамках Культурного форума

Концерт Академической капеллы

Фестивальная программа Культурного форума откроется концертом Капеллы Петербурга. Хор и симфонический оркестр выступят под управлением маэстро Владислава Чернушенко. Они сыграют мелодии из кинофмльмов «Обыкновенное чудо», «Метель», «Цирк», а также легендарные «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и другие произведения.

Фото: ClassicalMusicNews.Ru

Когда: 15 ноября в 18:00

Где: Государственная академическая капелла Петербурга

Билеты: от 250 рублей

Гала-концерт «Балетмейстер»

Концерт посвящен 80-летию рождения и 60-летия творческой деятельности народного артиста СССР Олега Виноградова. В программу «Балетмейстера» войдет традиционная и современная балетная хореография. В концерте примут участие артисты из России, США, Германии, Южной Кореи и Испании.

Фото: пресс-служба БКЗ «Октябрьский»

Когда: 16 ноября в 18:00

Где: БКЗ «Октябрьский»

Билеты: от 1000 рублей

Фестиваль китайской оперы «История любви»

Опера о всепобеждающей силе любви, в центре сюжета – героиня, которая мечтает о счастье и приснившемся ей юноше. Музыкальную фантазию о любви представят шанхайская пианистка Гу Цзетин и Театр оперы «Куньцюй».

Фото: sobaka.ru

Когда: 16 ноября в 18:45, 17 ноября в 13:00, 18 ноября в 17:00

Где: театр «Балтийский дом»

Билеты: от 600 рублей

Спектакль «Дзяды»

Спектакль по одноименной поэме Адама Мицкевича о поиске Бога, о быстротечности времени и бренности бытия – о том, с чем философия, искусство, культура и религию меряются силами на протяжении тысячелетий. Эту постановку привез в Петербург Teatr Narodowy – один из крупнейших и старейших театров Польши.

Фото: narodowy.pl

Когда: 16 ноября в 19:00

Где: Театр юных зрителей

Билеты: от 1000 рублей

Фильм «20:17»

Российская премьера фильма, посвященного столетию Октябрьской революции. Он состоит из нескольких частей продолжительностью 20 минут и 17 секунд.

Одна из частей фильма – дебютный мультфильм Юрия Норштейна «25-е, первый день», который был создан к 50-летию Октябрьской революции. Также в картину вошли три новеллы современных режиссеров.

Фото: culture.ru

Когда: 16 ноября в 19:00

Где: кинотеатр «Аврора»

Билеты: от 300 рублей

Спектакль «Мастер и Маргарита»

Спектакль по одному из величайших русских романов сыграют студенты четвертого курса Российского института сценических искусств. Студийцы мастерской Григория Козлова впервые выйдут на большую сцену.

Фото: театр «Мастерская»

Когда: 17 ноября в 18:00, 18 ноября в 18:00

Где: театр «Мастерская»

Билеты: от 1600 рублей

Спектакль «Крокодил»

Постановка старшейшего драматического театра Венгрии Nemzeti Színház по рассказу Федора Достоевского. Мелкого чиновника Ивана Матвеевича прокладывает крокодил, привезенный в Петербург на показ. Внутри крокодила Иван Матвеевич остается жив, начинает проповедовать и мечтает повлиять на умы сограждан.

Режиссер спектакля – художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. Спектакль поставили на сцене Венгерского театра в 2016 году.

Фото: пресс-служба Александринского театра

Когда: 18 ноября в 19:00, 19 ноября в 19:00

Где: Александринский театр

Билеты: от 500 рублей

Цирковая программа «Эмоции и…»

В лучших традициях российского цирка в программе представят номера с участием четвероногих и пернатых артистов – дрессированных тигров и львов, лошадей, собак и попугаев ара. Зрители увидят аттракцион «Среди хищников» с участием Аскольда и Эдгарда Запашных.

Фото: Большой Санкт-Петербургский государственный цирк

Когда: 18 ноября в 19:00

Где: Цирк на Фонтанке

Билеты: от 500 рублей