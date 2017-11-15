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«Крокодил», тигры и «Дзяды»: что посетить в рамках Культурного форума

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© Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума

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В Петербурге со среды, 15 ноября, работает Международный культурный форум. Его посетят российские и зарубежные деятели науки и искусства. Например, приедет член британской королевской семьи принц Майкл Кентский. Впрочем, приобщиться к культуре в эти дни сможет любой желающий. «Санкт-Петербург.ру» выбрал из обширной программы форума только самое интересное.

 Концерт Академической капеллы

 

Фестивальная программа Культурного форума откроется концертом Капеллы Петербурга. Хор и симфонический оркестр выступят под управлением маэстро Владислава Чернушенко. Они сыграют мелодии из кинофмльмов «Обыкновенное чудо», «Метель», «Цирк», а также легендарные «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и другие произведения.

Фото: ClassicalMusicNews.Ru
 

Когда: 15 ноября в 18:00

Где: Государственная академическая капелла Петербурга

Билеты: от 250 рублей

Гала-концерт «Балетмейстер»

 

Концерт посвящен 80-летию рождения и 60-летия творческой деятельности народного артиста СССР Олега Виноградова. В программу «Балетмейстера» войдет традиционная и современная балетная хореография. В концерте примут участие артисты из России, США, Германии, Южной Кореи и Испании.

Фото: пресс-служба БКЗ «Октябрьский»
 

Когда: 16 ноября в 18:00

Где: БКЗ «Октябрьский»

Билеты: от 1000 рублей

Фестиваль китайской оперы «История любви»

 

Опера о всепобеждающей силе любви, в центре сюжета – героиня, которая мечтает о счастье и приснившемся ей юноше. Музыкальную фантазию о любви представят шанхайская пианистка Гу Цзетин и Театр оперы «Куньцюй».

Фото: sobaka.ru
 

Когда: 16 ноября в 18:45, 17 ноября в 13:00, 18 ноября в 17:00

Где: театр «Балтийский дом»

Билеты: от 600 рублей

Спектакль «Дзяды»

 

Спектакль по одноименной поэме Адама Мицкевича о поиске Бога, о быстротечности времени и бренности бытия – о том, с чем философия, искусство, культура и религию меряются силами на протяжении тысячелетий. Эту постановку привез в Петербург Teatr Narodowy – один из крупнейших и старейших театров Польши.

Фото: narodowy.pl
 

Когда: 16 ноября в 19:00

Где: Театр юных зрителей

Билеты: от 1000 рублей

Фильм «20:17»

 

Российская премьера фильма, посвященного столетию Октябрьской революции. Он состоит из нескольких частей продолжительностью 20 минут и 17 секунд.

Одна из частей фильма – дебютный мультфильм Юрия Норштейна «25-е, первый день», который был создан к 50-летию Октябрьской революции. Также в картину вошли три новеллы современных режиссеров.

Фото: culture.ru
 

Когда: 16 ноября в 19:00

Где: кинотеатр «Аврора»

Билеты: от 300 рублей

Спектакль «Мастер и Маргарита»

 

Спектакль по одному из величайших русских романов сыграют студенты четвертого курса Российского института сценических искусств. Студийцы мастерской Григория Козлова впервые выйдут на большую сцену.

Фото: театр «Мастерская»
 

Когда: 17 ноября в 18:00, 18 ноября в 18:00

Где: театр «Мастерская»

Билеты: от 1600 рублей

Спектакль «Крокодил»

 

Постановка старшейшего драматического театра Венгрии Nemzeti Színház по рассказу Федора Достоевского. Мелкого чиновника Ивана Матвеевича прокладывает крокодил, привезенный в Петербург на показ. Внутри крокодила Иван Матвеевич остается жив, начинает проповедовать и мечтает повлиять на умы сограждан.

Режиссер спектакля – художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. Спектакль поставили на сцене Венгерского театра в 2016 году.

Фото: пресс-служба Александринского театра
 

Когда: 18 ноября в 19:00, 19 ноября в 19:00

Где: Александринский театр

Билеты: от 500 рублей

Цирковая программа «Эмоции и…»

 

В лучших традициях российского цирка в программе представят номера с участием четвероногих и пернатых артистов – дрессированных тигров и львов, лошадей, собак и попугаев ара. Зрители увидят аттракцион «Среди хищников» с участием Аскольда и Эдгарда Запашных.

Фото: Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
 

Когда: 18 ноября в 19:00

Где: Цирк на Фонтанке

Билеты: от 500 рублей

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