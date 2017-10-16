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Петр Павленский и крипторубль

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Петр Павленский
© Фото: toptwitter.com

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Художник отличился в Париже.

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Понедельник, и сегодня в полдень истекает срок, который Мадрид дал властям Каталонии на публичное прояснение статуса региона. Напомним, руководство Каталонии, с одной стороны, подписало декларацию о независимости, с другой – публично не объявило об отделении региона от Испании и вообще предложило наладить диалог с Мадридом. Власти дали каталонцам пять суток. И вот сейчас Карлес Пучдемон (глава Каталонии) опубликовал открытое письмо, в котором предложил, опять же, переговоры. Такой ответ Мадрид счел несостоятельным. Ранее испанские власти обещали воспользоваться 155 статьей Конституции в случае, если каталонские власти не ответят на их вопрос или ответят неудовлетворительно. К вечеру будет понятно, готов ли Мадрид к жестким мерам и «завинчиванию гаек» - упразднению местного самоуправления в Каталонии.

Новости из Парижа. Там сегодня примерно в 4:10 утра задержали Петра Павленского (художник получил убежище во Франции после обвинений в домогательствах со стороны артистки Театра.doc). Знаете, что он сделал? Поджег дверь Банка Франции. Фотограф Капуцин Анри, снимавшая акцию, рассказала журналистам о задержании. Вот, оторвался Павленский от Родины, и начал повторяться. Сейчас пойдут разговоры про кровавый французский режим, который не дает творить мастеру. По словам близких к художнику активистов, Петр призывает к «разрастанию огня революции по всему миру», более того, к «великой французской революции». И осуждает банкиров, конечно.

Тем временем в России. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил о скором создании в России крипторубля (!). К такому итогу в верхах пришли после тематического «криптовалютного» совещания у президента. Это, по словам Никифорова, не означает, что государство признает биткоины и другие криптовалюты. Это лишь говорит о том, что система хочет создать крипторубль до того, как до этого додумается кто-то еще. По мнению Никифорова, национальную (?) криптовалюту нельзя будет «майнить», это будет некая закрытая система с ограниченной и регулируемой государством эмиссией. Нам бы обычный рубль для начала «поднять с колен». Как считаете?

Мировой суд одного из участков в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ расшифровку сообщений пользователей и некую информацию по шести номерам. Спецслужба направляла запросы летом в лондонский офис мессенджера. Теперь Telegram могут заблокировать – примерно в ближайший месяц.

В Петербурге по-прежнему золотая осень – на улице красота, в парках – тем более. Надеемся, вы удачно провели выходные. Напоминаем об активном ремонте дорог и улиц - с 21 октября до 15 ноября нельзя будет проехать по Суворовскому проспекту от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры. Погоду обещают дождливую, но довольно теплую – 10-11 градусов. Хорошего вам дня, друзья!

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