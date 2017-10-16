В Петербурге 16 октября днем прольется дождь

В понедельник, 16 октября, в Северной столице будет облачно. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧ России по Петербургу.

Утром и днем ожидается небольшой, а местами иумеренный дождь. Ветер днем будет дуть юго-западный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться.