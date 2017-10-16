Павленский поджег Банк Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже за поджог входной группы в здании Банка Франции, сообщает фотожурналистка Капусин Анри. По ее словам, полиция задержала Павленского в 4:10 утра.

Соратники Павленского уточняют, что его очередная акция призывает "разжечь огонь революции по всему миру", начав с Франции. В своем заявлении он осудил "банкиров, занявших место монархов" и обращается к "Великой французской революции".

Фото: sarahconstantin / twitter.com

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Художника обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.

В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. В апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа, хотя на тот момент Павленский уже был за рубежом.

В рамках акции "Угроза" Петр Павленский в ноябре 2015 года поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.

Павленский прославился после серии скандальных политических художественных акций. К примеру, в ноябре 2013 года он на Красной площади прибил свои гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку Pussy Riot. Кроме того, голый Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии на крыше института имени Сербского в Москве.