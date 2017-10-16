Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей

В понедельник, 16 октября, Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс.рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Ранее администрации Telegram был направлен запрос ФСБ с требованием предоставить информацию для декодирования сообщений пользователей. Однако запрошенные данные создатель Telegram Павел Дуров так и не предоставил.

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В конце сентября Дуров сообщал о том, что Федеральная служба безопасности России подготовила в отношении компании протокол об административном нарушении за «невыполнение антиконституционного закона Яровой».