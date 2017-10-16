Суворовский проспект закроют для транспорта

С 21 октября в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта по Суворовскому проспекту. Он будет закрыт на участке от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры.

Ремонтные работы планируют закончить в середине ноября. Кроме того, до конца марта 2019 года движение ограничивается по 10-ой Советской улице.