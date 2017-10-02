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Скандальный каталонский референдум и Жерар Пике

Автор:

Каталония
© Фото: ns1.photoshopia.ru

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Защитник "Барселоны" готов покинуть сборную Испании хоть сейчас - как истинный каталонец.

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В этот понедельник главная новость – референдум в Каталонии. Накануне в Испании, можно сказать, прошла демоверсия гражданской войны (и, кажется, все только начинается). Каталонцы пытались голосовать на референдуме за отделение от Испании. Мадридские силовики закрывали избирательные участки, стреляли по каталонцам резиновыми пулями, распыляли слезоточивый газ. В регионе весь день и всю ночь бушевали массовые беспорядки. Пострадало более тысячи сторонников самостоятельности Каталонии.

Испанская корона считает референдум антиконституционным. Поэтому из более двух тыс. избирательных участков силой закрыли почти половину, из многих пытались выкрасть избирательные урны и бюллетени. В итоге проголосовали порядка 2,2 млн избирателей из 5,3 млн, из них 90% - за отделение от Испании. Так как Мадрид делал все возможное, чтобы референдум не состоялся, избирателям разрешили приходить со своими бюллетенями, распечатанными на принтере (что действительно противозаконно – бюллетень должен быть защищенным документом).

Итоговые результаты будут не раньше 3 октября. Пока же глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что «Каталония отвоевала свой суверенитет». При этом премьер Испании Мариано Рахой объявил, что референдум не состоялся – большая часть каталонцев не пришли на это антиконституционное мероприятие. Рахой обещал продолжить рассмотрение вопроса автономии региона, «но в рамках Конституции». Европарламент тем временем признал референдум законным (что выставляет Мадрид совсем уж в невыгодном свете).

Что характерно, прямо во время референдума и беспорядков на стадионе в Барселоне при пустых трибунах проходил матч чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Лас-Пальмас». «Барса» победила, а защитник клуба Жерар Пике обещал «при необходимости» покинуть сборную Испании еще до ЧМ-2018. Пике – каталонец, он публично поддержал референдум, заявил, что гордится своим народом и против грубых силовых методов Мадрида.

Еще о беспорядках, но с другой стороны земного шара. В Лас-Вегасе во время известного фестиваля кантри-музыки Harvest Music Festival неизвестный утроил стрельбу по гостям. Инцидент произошел около казино Mandalay Bay, стрелок, предположительно, расположился на балконе одного из отелей. Его жертвами, по последним данным, стали более 20 человек, более 100 госпитализированы. Позднее местные силовики сообщили о «нейтрализации» подозреваемого. Аэропорт Лас-Вегаса на время приостановил работу. Как классифицировать нападение, пока неясно. Берегите себя.

Наконец, Петербург. Хорошие новости для тех, кто против передачи Исаакиевского собора (и многих других сооружений) РПЦ. Контрольно-счетная палата нашла нарушения в договоре о передаче церкви Сампсониевского собора, и теперь он приостановлен. Оказалось, Смольный договорился о содержании музейных ценностей не с епархией, которая подавала заявку на передачу собора, а с приходом. А сам договор так и не подтвержден Минкультом. Интересные схемы у РПЦ.

В городе постепенно холодает (все же осень), в ближайшие дни обещают 7-10 градусов, периодически ветер, и, следовательно, листопад. Хорошего вам дня, друзья. 

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