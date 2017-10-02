За независимость от Испании проголосовали 90% участников референдума в Каталонии

Число жителей Каталонии, которые проголосовали на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн человек - 90% от общего числа проголосовавших. Об этом заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.

За независимость проголосовали 2 020 144 человека, или 90%, против - 176565, или 7%, пустых бюллетеней - 45586, или 2%, еще 20129 недействительны.

Число бюллетеней, которые сохранились для голосования и не были изъяты испанскими властями, составило 2 262 424 штуки, заявил Туруль.

Во время самого референдума полиция и Гражданская гвардия силой закрывали избирательные участки. Полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ. Всего в результате столкновений пострадало как минимум 844 человека.

Фото: Manu Fernandez / AP

Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что референдум о независимости Каталонии провалился и нанес ущерб целостности Испании. По его мнению, никакого референдума в автономии вовсе не было. При этом премьер-министр отметил, что оставляет за местным правительством право продолжить диалог с Мадридом.