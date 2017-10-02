Более 20 человек погибло при стрельбе возле казино в Лас-Вегасе (ВИДЕО)

Неизвестный открыл стрельбу по людям возле Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе во время фестиваля кантри. Погибли более 20 человек, а более 100 получили ранения. Многие из них госпитализированы в критическом состоянии, сообщает AP слова шерифа города.

Очевидцы утверждают, что огонь был интенсивным — неизвестный стрелял в толпу, меняя одну обойму за другой. Сообщалось, что стрелков было двое, но полиция не подтвердила эту версию.

В сети появилось несколько видео инцидента. На одной записи видно, как во время концерта начинается стрельба, но собравшиеся не сразу это понимают.

​На других кадрах можно заметить, как люди в панике убегают от пуль, а некоторые присаживаются, закрыв голову.

В настоящий момент известно, что преступник открыл огонь с 32-го этажа отеля. Полиция застрелила его в ходе спецоперации. Личность и мотивы преступника еще не установлены.