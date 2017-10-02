Контрольно-счетная палата нашла нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла грубые нарушения в процедуре передачи здания Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом аудиторы сообщили депутату Заксобрания Северной столицы Максиму Резнику.

В ответе КСП Резнику говорится, что договор о передаче музейных ценностей Сампсониевского собора заключен с приходом этого собора. При этом заявку на собор подавала Петербургская епархия РПЦ, а приход и епархия являются разными юрлицами и не отвечают по обязательствам друг друга, передает Коммерсантъ.

Кроме того, договор о передаче музейных ценностей не утверждал Минкульт. Это обязательное условие передачи собора согласно постановлению правительства города.

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Парламентарий сообщил, что будет настаивать на глубокой и комплексной проверке в следующем году. По его словам, он уже направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Сампсониевский собор входил в комплекс «Исаакиевский собор». Он был передан в пользование РПЦ в начале года. В качестве музея собор работал с 2000 года, в 2009 году, к 300-летию Полтавской битвы, собор отреставрировали, а с 2010 года в нем стали проводиться ежедневные богослужения.